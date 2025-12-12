https://crimea.ria.ru/20251212/na-rynke-v-sevastopole-nashli-bolee-40-kg-opasnoy-ryby-1151596668.html

На рынке в Севастополе нашли более 40 кг опасной рыбы

На рынке в Севастополе нашли более 40 кг опасной рыбы - РИА Новости Крым, 12.12.2025

На рынке в Севастополе нашли более 40 кг опасной рыбы

На центральном рынке Севастополя обнаружили 42,8 кг небезопасной рыбы.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. На центральном рынке Севастополя обнаружили 42,8 кг небезопасной рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.Продукцию изъяли и уничтожили. Предпринимателю выдали предписание и возбудили дело об административном нарушении.Как сообщалось ранее, в Севастополе на одном из рынков изъяли и уничтожили больше 200 килограммов продукции, которую продавали с нарушениями требований. Предпринимателей оштрафовали на 60 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе по четвергам рыбу будут продавать со скидкойВ Анапе изъяли больше тонны нелегального пиваВ Севастополе нашли более 5 тонн рыбной продукции без документов

