На рынке в Севастополе нашли более 40 кг опасной рыбы - РИА Новости Крым, 12.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251212/na-rynke-v-sevastopole-nashli-bolee-40-kg-opasnoy-ryby-1151596668.html
На рынке в Севастополе нашли более 40 кг опасной рыбы
На рынке в Севастополе нашли более 40 кг опасной рыбы - РИА Новости Крым, 12.12.2025
На рынке в Севастополе нашли более 40 кг опасной рыбы
На центральном рынке Севастополя обнаружили 42,8 кг небезопасной рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления... РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. На центральном рынке Севастополя обнаружили 42,8 кг небезопасной рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.Продукцию изъяли и уничтожили. Предпринимателю выдали предписание и возбудили дело об административном нарушении.Как сообщалось ранее, в Севастополе на одном из рынков изъяли и уничтожили больше 200 килограммов продукции, которую продавали с нарушениями требований. Предпринимателей оштрафовали на 60 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе по четвергам рыбу будут продавать со скидкойВ Анапе изъяли больше тонны нелегального пиваВ Севастополе нашли более 5 тонн рыбной продукции без документов
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, россельхознадзор, рыба
На рынке в Севастополе нашли более 40 кг опасной рыбы

С центрального рынка Севастополя изъяли более 40 кг опасной рыбы

09:26 12.12.2025 (обновлено: 09:27 12.12.2025)
 
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
Более 40 кг небезопасной рыбы изъято на рынке Севастополя
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. На центральном рынке Севастополя обнаружили 42,8 кг небезопасной рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
"В торговой точке на складе и в холодильных витринах была обнаружена рыба замороженная (42,8 кг), не имеющая маркировки, содержащей сведения о производителе, дате выработке, сроках годности, партии, условиях хранения. Такая обезличенная продукция признается некачественной и опасной, может нанести вред здоровью и жизни потребителя", - говорится в сообщении.
Продукцию изъяли и уничтожили. Предпринимателю выдали предписание и возбудили дело об административном нарушении.
Как сообщалось ранее, в Севастополе на одном из рынков изъяли и уничтожили больше 200 килограммов продукции, которую продавали с нарушениями требований. Предпринимателей оштрафовали на 60 тысяч рублей.
