Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Путь нейтралитета, который был принят Туркменией, оправдывает себя. Такая политика позволяет выстраивать конструктивные отношения со всеми странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад для участия в международном форуме, посвященном году мира. Российский лидер проведет ряд двусторонних встреч.По словам Путина, у Москвы и Ашхабада "экономические отношения развиваются во многих направлениях, есть хорошие перспективы".Также президент подчеркнул, что сотрудничество стран необходимо для совместный решений, касающихся проблем Каспийского региона, в том числе экологических.Российско-туркменские отношения Путин назвал очень доверительными, дружескими.Туркмения 12 декабря празднует 30-летие провозглашения нейтралитета президент РФ участвует в праздничных мероприятиях, приуроченных к этой дате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пощечина коллективному Западу": политолог о визите Путина в ИндиюРоссия передала США новые предложения коллективных гарантий безопасностиДиалог РФ и США посвящен достижению прочного мира на Украине – Лавров

