Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Путь нейтралитета, который был принят Туркменией, оправдывает себя. Такая политика позволяет выстраивать конструктивные отношения со всеми странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад для участия в международном форуме, посвященном году мира. Российский лидер проведет ряд двусторонних встреч.По словам Путина, у Москвы и Ашхабада "экономические отношения развиваются во многих направлениях, есть хорошие перспективы".Также президент подчеркнул, что сотрудничество стран необходимо для совместный решений, касающихся проблем Каспийского региона, в том числе экологических.Российско-туркменские отношения Путин назвал очень доверительными, дружескими.Туркмения 12 декабря празднует 30-летие провозглашения нейтралитета президент РФ участвует в праздничных мероприятиях, приуроченных к этой дате.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Путь нейтралитета, который был принят Туркменией, оправдывает себя. Такая политика позволяет выстраивать конструктивные отношения со всеми странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад для участия в международном форуме, посвященном году мира. Российский лидер проведет ряд двусторонних встреч.
"В свое время был принят путь нейтралитета. Он себя оправдывает, потому что дает возможность с этого основания серьезного работать практически со всеми странами без конфликтов", - заявил президент России, отметив, что это и для российской стороны "представляет большую ценность, вносит стабильность в регионе".
По словам Путина, у Москвы и Ашхабада "экономические отношения развиваются во многих направлениях, есть хорошие перспективы".
Также президент подчеркнул, что сотрудничество стран необходимо для совместный решений, касающихся проблем Каспийского региона, в том числе экологических.
Российско-туркменские отношения Путин назвал очень доверительными, дружескими.
Туркмения 12 декабря празднует 30-летие провозглашения нейтралитета президент РФ участвует в праздничных мероприятиях, приуроченных к этой дате.
