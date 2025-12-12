Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251212/putin-pribyl-v-ashkhabad-s-rabochim-vizitom-1151595376.html
Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом
Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом
Путь нейтралитета, который был принят Туркменией, оправдывает себя. Такая политика позволяет выстраивать конструктивные отношения со всеми странами, заявил... РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T07:19
2025-12-12T07:19
новости
политика
владимир путин (политик)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151595234_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_a435b6dd7ad54d174d4ded184f9226df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Путь нейтралитета, который был принят Туркменией, оправдывает себя. Такая политика позволяет выстраивать конструктивные отношения со всеми странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад для участия в международном форуме, посвященном году мира. Российский лидер проведет ряд двусторонних встреч.По словам Путина, у Москвы и Ашхабада "экономические отношения развиваются во многих направлениях, есть хорошие перспективы".Также президент подчеркнул, что сотрудничество стран необходимо для совместный решений, касающихся проблем Каспийского региона, в том числе экологических.Российско-туркменские отношения Путин назвал очень доверительными, дружескими.Туркмения 12 декабря празднует 30-летие провозглашения нейтралитета президент РФ участвует в праздничных мероприятиях, приуроченных к этой дате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пощечина коллективному Западу": политолог о визите Путина в ИндиюРоссия передала США новые предложения коллективных гарантий безопасностиДиалог РФ и США посвящен достижению прочного мира на Украине – Лавров
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151595234_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_a68c3f25118b784cee06c4188b87bc08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, политика, владимир путин (политик), россия
Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом

Путин в Ашхабаде назвал оправданным принятый Туркменией путь нейтралитета

07:19 12.12.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк12 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (справа) во время встречи в Ашхабаде.
12 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (справа) во время встречи в Ашхабаде. - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Путь нейтралитета, который был принят Туркменией, оправдывает себя. Такая политика позволяет выстраивать конструктивные отношения со всеми странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад для участия в международном форуме, посвященном году мира. Российский лидер проведет ряд двусторонних встреч.
"В свое время был принят путь нейтралитета. Он себя оправдывает, потому что дает возможность с этого основания серьезного работать практически со всеми странами без конфликтов", - заявил президент России, отметив, что это и для российской стороны "представляет большую ценность, вносит стабильность в регионе".
По словам Путина, у Москвы и Ашхабада "экономические отношения развиваются во многих направлениях, есть хорошие перспективы".
Также президент подчеркнул, что сотрудничество стран необходимо для совместный решений, касающихся проблем Каспийского региона, в том числе экологических.
Российско-туркменские отношения Путин назвал очень доверительными, дружескими.
Туркмения 12 декабря празднует 30-летие провозглашения нейтралитета президент РФ участвует в праздничных мероприятиях, приуроченных к этой дате.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Пощечина коллективному Западу": политолог о визите Путина в Индию
Россия передала США новые предложения коллективных гарантий безопасности
Диалог РФ и США посвящен достижению прочного мира на Украине – Лавров
 
НовостиПолитикаВладимир Путин (политик)Россия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:01Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев
08:31В Крыму три села останутся без воды на два дня
08:15День Конституции в России - инфографика РИА Новости Крым
07:4490 дронов ВСУ сбили над Черным морем и девятью регионами России
07:41Из Крыма в Эрмитаж передадут доказательства невиновности ученого Бутягина
07:19Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом
06:47Атака ВСУ на Тверь - что известно
06:22Землетрясение в Японии магнитудой 6,7 - есть предупреждение о цунами
06:07Гарантии безопасности для Украины: как США могут решить вопрос
00:01Холодный фронт идет на Крым: чего ждать от погоды
00:00Какой сегодня праздник: 12 декабря
23:05Наглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме
22:43"Средний палец Белому дому": Медведев о референдуме Зеленского
22:39Взрыв в университете Перми и миллионные потери ВСУ – главное
21:54В Крыму 300 компаний применяют новый упрощенный налоговый режим
21:52В Британии ограбили Бристольский музей
21:36Кубань на новогодние каникулы посетит более полумиллиона туристов
21:11Туристы выбирают Ялту для отдыха компаниями
21:09Министр энергетики России в Севастополе поставил задачи Крыму
20:45Когда в Ялте откроются елочные базары и где купить сувениры
Лента новостейМолния