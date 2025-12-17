https://crimea.ria.ru/20251217/v-krymu-ya-kak-doma-zhurnalist-iz-serbii-priznalsya-v-lyubvi-poluostrovu-1151757724.html

"В Крыму я как дома": журналист из Сербии признался в любви полуострову

"В Крыму я как дома": журналист из Сербии признался в любви полуострову - РИА Новости Крым, 17.12.2025

"В Крыму я как дома": журналист из Сербии признался в любви полуострову

Чувство дома уже в первые часы пребывания, интерес к истории и людям полуострова, а также стремление получить информацию напрямую, а не через западные... РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17

2025-12-17T17:26

2025-12-17T17:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Чувство дома уже в первые часы пребывания, интерес к истории и людям полуострова, а также стремление получить информацию напрямую, а не через западные источники. Такими впечатлениями от поездки в Крым с РИА Новости Крым поделился сербский журналист Марио Божич.По его словам, несмотря на то что для него это первое посещение полуострова, многие его друзья и родственники бывали здесь неоднократно.Журналист также рассказал, что в Сербии хорошо знают историю Крыма и чувствуют близость с его жителями."Люди в Сербии знают историю Крыма, мы близки друг другу, так что люди хотят сюда приезжать", – подчеркнул журналист.Он уточнил, что поездка только началась и он еще не успел увидеть многое, однако уже посетил этнографический музей. Особый интерес у Божича вызывает возможность общения с местными жителями.Он также добавил, что считает жителей России и особенно Крыма одними из самых храбрых в мире.Божич отметил, что, по его мнению, именно люди, а не архитектура или достопримечательности, лучше всего представляют страну.Говоря о работе СМИ, сербский журналист подчеркнул важность обмена информацией и выразил радость от того, что находится в стране с российскими медиа. По его словам, его зрители доверяют информации, получаемой из российских источников.В Крым в рамках проекта "Иностранные журналисты за Россию" приехали представители зарубежных СМИ. Среди участников – гости из Сербии, Италии, США, Пакистана, Турции, Словении, Бразилии и Индонезии. Перед поездкой на полуостров они уже побывали на Донбассе, а также в Запорожской области. В Крыму они посетят знаковые музеи и комплексы, религиозные достопримечательности и дворцы, чтобы поближе узнать о культуре и жизни республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

