"В Крыму я как дома": журналист из Сербии признался в любви полуострову
"В Крыму я как дома": журналист из Сербии признался в любви полуострову - РИА Новости Крым, 17.12.2025
"В Крыму я как дома": журналист из Сербии признался в любви полуострову
Чувство дома уже в первые часы пребывания, интерес к истории и людям полуострова, а также стремление получить информацию напрямую, а не через западные... РИА Новости Крым, 17.12.2025
"В Крыму я как дома": журналист из Сербии признался в любви полуострову
Сербский журналист Божич поделился первыми впечатлениями о приезде в Крым
17:26 17.12.2025 (обновлено: 17:27 17.12.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым.
Чувство дома уже в первые часы пребывания, интерес к истории и людям полуострова, а также стремление получить информацию напрямую, а не через западные источники. Такими впечатлениями от поездки в Крым с РИА Новости Крым
поделился сербский журналист Марио Божич.
По его словам, несмотря на то что для него это первое посещение полуострова, многие его друзья и родственники бывали здесь неоднократно.
"Это мой первый раз в Крыму, но много моих друзей, родственников были здесь по несколько раз. Но для меня – впервые. И спустя пару часов здесь я чувствую себя как дома", – сказал Божич.
Журналист также рассказал, что в Сербии хорошо знают историю Крыма и чувствуют близость с его жителями.
"Люди в Сербии знают историю Крыма, мы близки друг другу, так что люди хотят сюда приезжать", – подчеркнул журналист.
Он уточнил, что поездка только началась и он еще не успел увидеть многое, однако уже посетил этнографический музей. Особый интерес у Божича вызывает возможность общения с местными жителями.
"Я хочу увидеть историю, хочу увидеть людей, поговорить с ними. Поговорить с теми, кто выражает свое сопротивление и говорит "нет" Западу, кто доказывает, что они настоящие патриоты", – заявил журналист.
Он также добавил, что считает жителей России и особенно Крыма одними из самых храбрых в мире.
Божич отметил, что, по его мнению, именно люди, а не архитектура или достопримечательности, лучше всего представляют страну.
Говоря о работе СМИ, сербский журналист подчеркнул важность обмена информацией и выразил радость от того, что находится в стране с российскими медиа. По его словам, его зрители доверяют информации, получаемой из российских источников.
"Мои зрители говорят, что они многое видели, они верят в правдивую информацию, а не в ту, что дают по западным СМИ. Мы ищем информацию прямо здесь, если хотим знать правду", – заключил он.
В Крым в рамках проекта "Иностранные журналисты за Россию" приехали представители зарубежных СМИ. Среди участников – гости из Сербии, Италии, США, Пакистана, Турции, Словении, Бразилии и Индонезии. Перед поездкой на полуостров они уже побывали на Донбассе, а также в Запорожской области. В Крыму они посетят знаковые музеи и комплексы, религиозные достопримечательности и дворцы, чтобы поближе узнать о культуре и жизни республики.
