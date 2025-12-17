https://crimea.ria.ru/20251217/oreshnik-i-preduprezhdenie-ukraine-glavnye-zayavleniya-putina-ob-svo-1151746172.html

"Орешник" и предупреждение Украине: главные заявления Путина об СВО

"Орешник" и предупреждение Украине: главные заявления Путина об СВО - РИА Новости Крым, 17.12.2025

"Орешник" и предупреждение Украине: главные заявления Путина об СВО

Новейший российский ракетный комплекс "Орешник" встанет на боевое дежурство в ВС РФ до конца текущего года. А комплексы "Буревестник" и "Посейдон" обеспечат... РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17T15:15

2025-12-17T15:15

2025-12-17T15:30

владимир путин (политик)

ракетная система средней дальности "орешник"

крылатые ракеты "буревестник"

"посейдон"

вооруженные силы россии

коллегия минобороны рф

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Новейший российский ракетный комплекс "Орешник" встанет на боевое дежурство в ВС РФ до конца текущего года. А комплексы "Буревестник" и "Посейдон" обеспечат стратегический паритет безопасности глобальной позиции России на десятилетия вперед. Армия России за год в зоне спецоперации освободила более 300 населенных пунктов. А страхи о якобы неизбежном нападении Вооруженных сил РФ на Европу являются ложью и бредом. Главные заявления президента РФ Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны в среду – в материале РИА Новости Крым."Орешник", "Буревестник" и "Посейдон"Новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года."До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой "Орешник". В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение", – сообщил Путин.Кроме того, глава государства подчеркнул, что комплексы "Буревестник" и "Посейдон" позволят обеспечить стратегический паритет безопасности глобальной позиции России на десятилетия вперед."Прошли успешные испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и безэкипажного подводного аппарата "Посейдон". За счет использования ядерной энергетической установки эти комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, обеспечив стратегический паритет безопасности глобальной позиции России на десятилетия вперед. Мы еще будем работать над этими комплексами", – сказал президент.И подчеркнул, что российские вооруженные силы находятся на подъеме и все будет сделано для их развития.В зоне СВО за год освобождено свыше 300 населенных пунктовАрмия России в этом году освободила свыше 300 населенных пунктов в зоне спецоперации, включая крупные города. Российские войска обладают стратегической инициативой на всей линии фронта, уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника."В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями. Они не устояли и оказались бессильными перед мужеством и воинским искусством наших бойцов", – отметил президент России.И заявил, что ВС РФ будут последовательно решать задачу расширения буферной зоны безопасности.Достижение целей спецоперацииЦели спецоперации безусловно будут достигнуты. Российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта. Военные ВС РФ успешно перемалывают в том числе элитные части ВСУ, включая подразделения, подготовленные на Западе."Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но, если противоборствующая сторона и их зарубежные покровители от разговора с нами откажутся, Россия добьется освобождения исторических земель военным путем", – заявил глава государства.Также Путин сообщил, что Россия ведет диалог с администрацией президента США Дональда Трампа, которая готова к обсуждению мирного решения по Украине. Российский лидер допустил, что Трамп может быть прав в том, что если бы он был президентом США ранее, украинского конфликта бы не произошло.Ядерные силы и "нападение" России на ЕвропуПрезидент Путин заявил, что стратегические ядерные силы будут играть основную роль в сохранении баланса в мире. Среди ключевых направлений госпрограммы модернизации вооруженных сил он назвал систему противовоздушной и противоракетной обороны, средства управления радиоэлектронной борьбы и беспилотные комплексы во всех средах"Приоритетом для нас является совершенствование стратегических ядерных сил. Как и прежде, они будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса сил в мире", – сказал президент РФ.Также он обратил внимание, что страхи о якобы неизбежном военном конфликте с России и Европы являются ложью и бредом. По его словам, разного рода деятели в ЕС, которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли."В Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией, мол, надо готовиться к большой войне... Уже неоднократно говорил, это ложь, бред, просто бред", – сказал Владимир Путин.И подчеркнул, что Россия настаивает на исполнении данных Москве обещаний о нерасширении НАТО на Восток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 400 тысяч человек в этом году подписали контракт с МинобороныНАТО готовит свои войска к противостоянию с РФ к 2030-м годам – БелоусовКрупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России

