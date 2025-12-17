https://crimea.ria.ru/20251217/nato-gotovit-svoi-voyska-k-protivostoyaniyu-s-rf-k-2030-m-godam--belousov--1151742008.html

НАТО готовит свои войска к противостоянию с РФ к 2030-м годам – Белоусов

НАТО готовит свои войска к противостоянию с РФ к 2030-м годам – Белоусов

2025-12-17T14:25

2025-12-17T14:25

2025-12-17T14:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Руководители Евросоюза и киевского режима стараются затянуть украинский конфликт, одновременно с этим НАТО начало подготовку своих вооруженных сил к противостоянию с Россией на рубеже 2030-х годов. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.По его словам, речь идет о затягивании конфликта с расчетом на максимальное ослабление нашей страны.Белоусов отметил, что Вооруженным силам РФ в зоне СВО требуется и дальше действовать на упреждение, постоянно совершенствовать способы и приемы ведения вооруженной борьбы. Нужно продолжить взламывать оборону ВСУ уничтожая их группировки войск.Ключевой задачей на следующий год, по его словам, является сохранение и наращивание набранных темпов наступления в зоне спецоперации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

