НАТО готовит свои войска к противостоянию с РФ к 2030-м годам – Белоусов
НАТО готовит свои войска к противостоянию с РФ к 2030-м годам – Белоусов - РИА Новости Крым, 17.12.2025
НАТО готовит свои войска к противостоянию с РФ к 2030-м годам – Белоусов
Руководители Евросоюза и киевского режима стараются затянуть украинский конфликт, одновременно с этим НАТО начало подготовку своих вооруженных сил к... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T14:25
2025-12-17T14:25
2025-12-17T14:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Руководители Евросоюза и киевского режима стараются затянуть украинский конфликт, одновременно с этим НАТО начало подготовку своих вооруженных сил к противостоянию с Россией на рубеже 2030-х годов. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.По его словам, речь идет о затягивании конфликта с расчетом на максимальное ослабление нашей страны.Белоусов отметил, что Вооруженным силам РФ в зоне СВО требуется и дальше действовать на упреждение, постоянно совершенствовать способы и приемы ведения вооруженной борьбы. Нужно продолжить взламывать оборону ВСУ уничтожая их группировки войск.Ключевой задачей на следующий год, по его словам, является сохранение и наращивание набранных темпов наступления в зоне спецоперации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НАТО готовит свои войска к противостоянию с РФ к 2030-м годам – Белоусов
НАТО готовит свои вооруженные силы к противостоянию с РФ на рубеже 2030-х годов – Белоусов
14:25 17.12.2025 (обновлено: 14:36 17.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Руководители Евросоюза и киевского режима стараются затянуть украинский конфликт, одновременно с этим НАТО начало подготовку своих вооруженных сил к противостоянию с Россией на рубеже 2030-х годов. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.
"Все мы знаем, что сегодня предпринимаются политико-дипломатические усилия по разрешению так называемого украинского конфликта. В то же время отчетливо видим попытки европейских руководителей и киевского режима уклониться от решения этого вопроса", - сказал Белоусов.
По его словам, речь идет о затягивании конфликта с расчетом на максимальное ослабление нашей страны.
"Одновременно началась формированная подготовка объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с Россией на рубеже 2030-х годов. Такая политика создает реальные предпосылки для продолжения военных действий и в следующем, 2026 году", - подчеркнул глава Минобороны РФ.
Белоусов отметил, что Вооруженным силам РФ в зоне СВО требуется и дальше действовать на упреждение, постоянно совершенствовать способы и приемы ведения вооруженной борьбы. Нужно продолжить взламывать оборону ВСУ уничтожая их группировки войск.
Ключевой задачей на следующий год, по его словам, является сохранение и наращивание набранных темпов наступления в зоне спецоперации.
