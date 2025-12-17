https://crimea.ria.ru/20251217/burevestnik-i-poseydon-budut-dorabotany-1151740588.html

Будем работать: Путин сделал заявление о "Буревестнике" и "Посейдоне"

Будем работать: Путин сделал заявление о "Буревестнике" и "Посейдоне"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Комплексы "Буревестник" и "Посейдон" остаются уникальным и единственным вооружением в своем роде, которые позволят обеспечить стратегический паритет безопасности глобальной позиции России на десятилетия вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны в среду.Владимир Путин добавил, что в этом году состав ВМФ пополнили новые подводные лодки, включая стратегический ракетоносец "Князь Пожарский", а также 19 надводных кораблей судов.В ноябре была спущена на воду атомная подводная лодка специально для "Посейдона" в Северодвинске.После этого президент сообщил, что в "Буревестнике" и "Посейдоне" используются только отечественные материалы. При этом скорость "Посейдона" кратно превышает скорость всех современных надводных кораблей, а "Буревестник" по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы.Также российский лидер заявил, что будущие ракеты на ядерной установке будут и сверхзвуковыми. По его словам, новые поколения вооружений уже разрабатываются на базе ядерной установки, как у "Буревестника".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

