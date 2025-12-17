Рейтинг@Mail.ru
Будем работать: Путин сделал заявление о "Буревестнике" и "Посейдоне" - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Будем работать: Путин сделал заявление о "Буревестнике" и "Посейдоне"
Будем работать: Путин сделал заявление о "Буревестнике" и "Посейдоне" - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Будем работать: Путин сделал заявление о "Буревестнике" и "Посейдоне"
Комплексы "Буревестник" и "Посейдон" остаются уникальным и единственным вооружением в своем роде, которые позволят обеспечить стратегический паритет... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T14:19
2025-12-17T14:21
владимир путин (политик)
россия
крылатые ракеты "буревестник"
"посейдон"
новости
оружие
новости сво
армия и флот
безопасность
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Комплексы "Буревестник" и "Посейдон" остаются уникальным и единственным вооружением в своем роде, которые позволят обеспечить стратегический паритет безопасности глобальной позиции России на десятилетия вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны в среду.Владимир Путин добавил, что в этом году состав ВМФ пополнили новые подводные лодки, включая стратегический ракетоносец "Князь Пожарский", а также 19 надводных кораблей судов.В ноябре была спущена на воду атомная подводная лодка специально для "Посейдона" в Северодвинске.После этого президент сообщил, что в "Буревестнике" и "Посейдоне" используются только отечественные материалы. При этом скорость "Посейдона" кратно превышает скорость всех современных надводных кораблей, а "Буревестник" по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы.Также российский лидер заявил, что будущие ракеты на ядерной установке будут и сверхзвуковыми. По его словам, новые поколения вооружений уже разрабатываются на базе ядерной установки, как у "Буревестника".
владимир путин (политик), россия, крылатые ракеты "буревестник", "посейдон", новости, оружие, новости сво, армия и флот, безопасность, вооруженные силы россии
Будем работать: Путин сделал заявление о "Буревестнике" и "Посейдоне"

Уникальные российские комплексы "Посейдон" и "Буревестник" будут доработаны – Путин

14:19 17.12.2025 (обновлено: 14:21 17.12.2025)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Комплексы "Буревестник" и "Посейдон" остаются уникальным и единственным вооружением в своем роде, которые позволят обеспечить стратегический паритет безопасности глобальной позиции России на десятилетия вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны в среду.

"Прошли успешные испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и безэкипажного подводного аппарата "Посейдон". За счет использования ядерной энергетической установки эти комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, обеспечив стратегический паритет безопасности глобальной позиции России на десятилетия вперед. Мы еще будем работать над этими комплексами", - сказал президент.

Владимир Путин добавил, что в этом году состав ВМФ пополнили новые подводные лодки, включая стратегический ракетоносец "Князь Пожарский", а также 19 надводных кораблей судов.
В ноябре была спущена на воду атомная подводная лодка специально для "Посейдона" в Северодвинске.
После этого президент сообщил, что в "Буревестнике" и "Посейдоне" используются только отечественные материалы. При этом скорость "Посейдона" кратно превышает скорость всех современных надводных кораблей, а "Буревестник" по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы.
Также российский лидер заявил, что будущие ракеты на ядерной установке будут и сверхзвуковыми. По его словам, новые поколения вооружений уже разрабатываются на базе ядерной установки, как у "Буревестника".
