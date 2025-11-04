Рейтинг@Mail.ru
"Посейдон" и "Буревестник" – Путин обозначил скорость и характеристики - РИА Новости Крым, 04.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251104/poseydon-i-burevestnik--putin-oboznachil-skorost-i-kharakteristiki-1150662918.html
"Посейдон" и "Буревестник" – Путин обозначил скорость и характеристики
"Посейдон" и "Буревестник" – Путин обозначил скорость и характеристики - РИА Новости Крым, 04.11.2025
"Посейдон" и "Буревестник" – Путин обозначил скорость и характеристики
Разработка стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" имеет... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T21:58
2025-11-04T21:58
владимир путин (политик)
россия
оружие
крылатые ракеты "буревестник"
новости
"посейдон"
новости
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150662393_0:74:2170:1294_1920x0_80_0_0_56d72b4b7d3569abac8e5103e520def1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Разработка стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" имеет историческое значение для народа России, заявил президент страны Владимир Путин в ходе церемонии награждения их разработчиков во вторник.Он подчеркнул, что в "Буревестнике" и "Посейдоне" используются только отечественные материалы. При этом скорость "Посейдона" кратно превышает скорость всех современных надводных кораблей, а "Буревестник" по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы.Также российский лидер заявил, что будущие ракеты на ядерной установке будут и сверхзвуковыми. По его словам, новые поколения вооружений уже разрабатываются на базе ядерной установки, как у "Буревестника". Он подчеркнул, что Россия никому не угрожает и новейшие разработки могут найти применение при добыче полезных ископаемых.
россия
владимир путин (политик), россия, оружие, крылатые ракеты "буревестник", новости, "посейдон", новости, безопасность
"Посейдон" и "Буревестник" – Путин обозначил скорость и характеристики

Путин наградил разработчиков "Посейдона" и "Буревестника"

21:58 04.11.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Разработка стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" имеет историческое значение для народа России, заявил президент страны Владимир Путин в ходе церемонии награждения их разработчиков во вторник.

"Результат, которого вы добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед — можно смело сказать на весь XXI век", – заявил президент, обращаясь к разработчикам.

Он подчеркнул, что в "Буревестнике" и "Посейдоне" используются только отечественные материалы. При этом скорость "Посейдона" кратно превышает скорость всех современных надводных кораблей, а "Буревестник" по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы.
Также российский лидер заявил, что будущие ракеты на ядерной установке будут и сверхзвуковыми. По его словам, новые поколения вооружений уже разрабатываются на базе ядерной установки, как у "Буревестника".
Он подчеркнул, что Россия никому не угрожает и новейшие разработки могут найти применение при добыче полезных ископаемых.
"Малые габариты, вес и объем реакторов "Буревестника" и "Посейдона", их безопасность позволяют использовать их при добыче полезных ископаемых, в том числе в Арктике", — добавил Путин.
Владимир Путин (политик)РоссияОружиеКрылатые ракеты "Буревестник"Новости"Посейдон"НовостиБезопасность
 
