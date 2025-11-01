Рейтинг@Mail.ru
01.11.2025
На воду спущена атомная подводная лодка специально для "Посейдона"
01.11.2025
На воду спущена атомная подводная лодка специально для "Посейдона"
На судостроительном предприятии АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске под руководством министра обороны России Андрея Белоусова спустили на... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T21:05
2025-11-01T21:31
новости
андрей белоусов
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
армия и флот
"посейдон"
вмф
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. На судостроительном предприятии АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске под руководством министра обороны России Андрея Белоусова спустили на воду атомную подводную лодку (АПЛ) "Хабаровск", сообщили в Минобороны РФ.В торжественном мероприятии также приняли участие главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и генеральный директор АО "ПО "Севмаш" Михаил Будниченко.Атомная подводная лодка "Хабаровск" спроектирована АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" и предназначена для решения задач Военно-Морского Флота с применением современного морского подводного оружия, в том числе роботизированных средств различного назначения.Министр обороны РФ подчеркнул, что носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана."Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании подлодки, за добросовестную и качественную работу. Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения", – сказал Андрей Белоусов.Также глава российского военного ведомства в центре судоремонта "Звездочка" проверил ход ремонта и модернизации стратегических ракетоносцев и многоцелевых атомных подводных лодок.По итогам работы на заводах Андрей Белоусов провел совещание, где заслушал доклады заместителей главы военного ведомства, главнокомандующего Военно-Морским Флотом, представителей профильных органов военного управления и руководства предприятий по вопросам строительства, ремонта и модернизации подводных кораблей.Спущенная на воду на "Севмаше" АПЛ "Хабаровск" специально спроектирована и построена для ядерного подводного комплекса "Посейдон", сообщил РИА Новости бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.По его словам, цикл заводских и государственных испытаний с учетом актуальности времени займет не более полугода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251029/rossiya-provela-ispytaniya-podvodnogo-apparata-poseydon---putin-1150516955.html
Новости
На воду спущена атомная подводная лодка специально для "Посейдона"

Атомная подводная лодка специально для "Посейдона" спущена на воду в Северодвинске

21:05 01.11.2025 (обновлено: 21:31 01.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. На судостроительном предприятии АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске под руководством министра обороны России Андрея Белоусова спустили на воду атомную подводную лодку (АПЛ) "Хабаровск", сообщили в Минобороны РФ.
В торжественном мероприятии также приняли участие главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и генеральный директор АО "ПО "Севмаш" Михаил Будниченко.
Атомная подводная лодка "Хабаровск" спроектирована АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" и предназначена для решения задач Военно-Морского Флота с применением современного морского подводного оружия, в том числе роботизированных средств различного назначения.
"Сегодня для нас знаковое событие – со стапеля прославленного "Севмаша" выводится тяжелый атомный ракетный крейсер "Хабаровск", – отметил глава российского военного ведомства.
Министр обороны РФ подчеркнул, что носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана.
"Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании подлодки, за добросовестную и качественную работу. Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения", – сказал Андрей Белоусов.
Также глава российского военного ведомства в центре судоремонта "Звездочка" проверил ход ремонта и модернизации стратегических ракетоносцев и многоцелевых атомных подводных лодок.
По итогам работы на заводах Андрей Белоусов провел совещание, где заслушал доклады заместителей главы военного ведомства, главнокомандующего Военно-Морским Флотом, представителей профильных органов военного управления и руководства предприятий по вопросам строительства, ремонта и модернизации подводных кораблей.
Спущенная на воду на "Севмаше" АПЛ "Хабаровск" специально спроектирована и построена для ядерного подводного комплекса "Посейдон", сообщил РИА Новости бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

"АПЛ "Хабаровск" специально спроектирована и построена для перспективного ядерного подводного комплекса "Посейдон", – сказал бывший начштаба ВМФ РФ.

По его словам, цикл заводских и государственных испытаний с учетом актуальности времени займет не более полугода.
