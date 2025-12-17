https://crimea.ria.ru/20251217/sevastopol-otbivaet-ataku-vsu-1151766759.html
Севастополь отбивает атаку ВСУ
Севастополь отбивает атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Севастополь отбивает атаку ВСУ
Российский Силы ПВО сбили три воздушных цели над акваторией Черного моря в районе Качи. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T20:09
2025-12-17T20:09
2025-12-17T20:16
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
крым в истории: секреты, факты, фото
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_29fe5d2f1da8deb6f14f0bc1a9c8884a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Российский Силы ПВО сбили три воздушных цели над акваторией Черного моря в районе Качи. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Развожаев обратился к жителям города с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.В ночь на среду силы противовоздушной обороны сбили над регионами РФ 94 вражеских БПЛА, в том числе над Черным и Азовским морями, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объявлена воздушная тревогаАрмия России двукратно превосходит ВСУ по применению дронов – МинобороныНочная атака ВСУ на Кубань: пожар на НПЗ и закрытые детсады
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_313:0:2500:1640_1920x0_80_0_0_3e246b02e434023f6e23e2142ac7af46.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Севастополь отбивает атаку ВСУ
В Севастополе ПВО отбивает удар ВСУ
20:09 17.12.2025 (обновлено: 20:16 17.12.2025)