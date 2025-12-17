Рейтинг@Mail.ru
Севастополь отбивает атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Севастополь отбивает атаку ВСУ
Севастополь отбивает атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Севастополь отбивает атаку ВСУ
Российский Силы ПВО сбили три воздушных цели над акваторией Черного моря в районе Качи. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Российский Силы ПВО сбили три воздушных цели над акваторией Черного моря в районе Качи. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Развожаев обратился к жителям города с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.В ночь на среду силы противовоздушной обороны сбили над регионами РФ 94 вражеских БПЛА, в том числе над Черным и Азовским морями, сообщали ранее в Минобороны.
РИА Новости Крым
Новости
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Севастополь отбивает атаку ВСУ

В Севастополе ПВО отбивает удар ВСУ

20:09 17.12.2025 (обновлено: 20:16 17.12.2025)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Российский Силы ПВО сбили три воздушных цели над акваторией Черного моря в районе Качи. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 3 воздушных цели над акваторией моря в районе Качи", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Развожаев обратился к жителям города с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.
В ночь на среду силы противовоздушной обороны сбили над регионами РФ 94 вражеских БПЛА, в том числе над Черным и Азовским морями, сообщали ранее в Минобороны.
СевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаКрым в истории: секреты, факты, фотоМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
Лента новостейМолния