Севастополь отбивает атаку ВСУ

Севастополь отбивает атаку ВСУ

Российский Силы ПВО сбили три воздушных цели над акваторией Черного моря в районе Качи. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.12.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_29fe5d2f1da8deb6f14f0bc1a9c8884a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Российский Силы ПВО сбили три воздушных цели над акваторией Черного моря в районе Качи. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Развожаев обратился к жителям города с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.В ночь на среду силы противовоздушной обороны сбили над регионами РФ 94 вражеских БПЛА, в том числе над Черным и Азовским морями, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объявлена воздушная тревогаАрмия России двукратно превосходит ВСУ по применению дронов – МинобороныНочная атака ВСУ на Кубань: пожар на НПЗ и закрытые детсады

