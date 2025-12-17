https://crimea.ria.ru/20251217/nochnaya-ataka-vsu-na-kuban-pozhar-na-npz-i-zakrytye-detsady-1151726609.html

Ночная атака ВСУ на Кубань: пожар на НПЗ и закрытые детсады

Ночная атака ВСУ на Кубань: пожар на НПЗ и закрытые детсады

В результате ночной атаки ВСУ произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, также приостановлена работа 21 детсада и трех школ. Об этом РИА Новости Крым, 17.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В результате ночной атаки ВСУ произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, также приостановлена работа 21 детсада и трех школ. Об этом сообщают вице-губернатор Александр Руденко и оперативный штаб Краснодарского края.Утром в среду сообщалось о двух пострадавших жителях в Славянском районе при атаке ВСУ на край. Кроме того, обломки беспилотников повредили жилые дома в нескольких районах.По словам Руденко, сейчас раненых госпитализировали в Славянскую ЦРБ. Пациентов готовят к переводу санавиацией в Краевую клиническую больницу №1."В Славянском электротехнологическом техникуме в результате атак БПЛА разрушений и пострадавших на территории техникума нет, отсутствует водоснабжение и отопление. Электроснабжение восстановлено в 6.30. Решается вопрос по организации питания 123 студентов, проживающих в общежитии", – написал Руденко.Он подчеркнул, что образовательный процесс не должен пострадать: учебный план нагонят за счет уплотнения графика.Ранее сообщалось, что почти 13 тысяч жителей остались без света в Славянском районе Краснодарского края после атаки украинских беспилотников.На территории поселка Афипский Краснодарского края ввели локальный режим ЧС для предоставления выплат из бюджета за поврежденные жилые дома. Всего там пострадали 17 домовладений. В основном в домах выбило окна, в некоторых пострадали крыша или двери, в одном здании образовались трещины на потолке. Имеются повреждения хозяйственных построек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

