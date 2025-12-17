Рейтинг@Mail.ru
Ночная атака ВСУ на Кубань: пожар на НПЗ и закрытые детсады - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Ночная атака ВСУ на Кубань: пожар на НПЗ и закрытые детсады
Ночная атака ВСУ на Кубань: пожар на НПЗ и закрытые детсады - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Ночная атака ВСУ на Кубань: пожар на НПЗ и закрытые детсады
В результате ночной атаки ВСУ произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, также приостановлена работа 21 детсада и трех школ. Об этом РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В результате ночной атаки ВСУ произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, также приостановлена работа 21 детсада и трех школ. Об этом сообщают вице-губернатор Александр Руденко и оперативный штаб Краснодарского края.Утром в среду сообщалось о двух пострадавших жителях в Славянском районе при атаке ВСУ на край. Кроме того, обломки беспилотников повредили жилые дома в нескольких районах.По словам Руденко, сейчас раненых госпитализировали в Славянскую ЦРБ. Пациентов готовят к переводу санавиацией в Краевую клиническую больницу №1."В Славянском электротехнологическом техникуме в результате атак БПЛА разрушений и пострадавших на территории техникума нет, отсутствует водоснабжение и отопление. Электроснабжение восстановлено в 6.30. Решается вопрос по организации питания 123 студентов, проживающих в общежитии", – написал Руденко.Он подчеркнул, что образовательный процесс не должен пострадать: учебный план нагонят за счет уплотнения графика.Ранее сообщалось, что почти 13 тысяч жителей остались без света в Славянском районе Краснодарского края после атаки украинских беспилотников.На территории поселка Афипский Краснодарского края ввели локальный режим ЧС для предоставления выплат из бюджета за поврежденные жилые дома. Всего там пострадали 17 домовладений. В основном в домах выбило окна, в некоторых пострадали крыша или двери, в одном здании образовались трещины на потолке. Имеются повреждения хозяйственных построек.
Новости
кубань, краснодарский край, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), нпз, новости, новости сво
Ночная атака ВСУ на Кубань: пожар на НПЗ и закрытые детсады

На Кубани после атаки беспилотников горел НПЗ и часть районов остались без света и тепла

10:02 17.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В результате ночной атаки ВСУ произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, также приостановлена работа 21 детсада и трех школ. Об этом сообщают вице-губернатор Александр Руденко и оперативный штаб Краснодарского края.
Утром в среду сообщалось о двух пострадавших жителях в Славянском районе при атаке ВСУ на край. Кроме того, обломки беспилотников повредили жилые дома в нескольких районах.
По словам Руденко, сейчас раненых госпитализировали в Славянскую ЦРБ. Пациентов готовят к переводу санавиацией в Краевую клиническую больницу №1.
Из-за отключения воды, электричества и тепла в районе приостановлена работа 21 детского сада и трех школ. Еще пять общеобразовательных учреждения функционируют по ступенчатому расписанию.
"В Славянском электротехнологическом техникуме в результате атак БПЛА разрушений и пострадавших на территории техникума нет, отсутствует водоснабжение и отопление. Электроснабжение восстановлено в 6.30. Решается вопрос по организации питания 123 студентов, проживающих в общежитии", – написал Руденко.
Он подчеркнул, что образовательный процесс не должен пострадать: учебный план нагонят за счет уплотнения графика.
В оперштабе Краснодарского края добавили, что в Славянске-на-Кубани после падения обломков БПЛА возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В частности, горело технологическое оборудование и трубопровод на площади 100 квадратов. Возгорание потушили, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что почти 13 тысяч жителей остались без света в Славянском районе Краснодарского края после атаки украинских беспилотников.
На территории поселка Афипский Краснодарского края ввели локальный режим ЧС для предоставления выплат из бюджета за поврежденные жилые дома. Всего там пострадали 17 домовладений. В основном в домах выбило окна, в некоторых пострадали крыша или двери, в одном здании образовались трещины на потолке. Имеются повреждения хозяйственных построек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака ВСУ на Запорожскую область - без света остались 9 тысяч человек
16 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
Раненую при ударе ВСУ по Запорожской области девочку эвакуируют в Крым
 
КубаньКраснодарский крайПроисшествияАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)НПЗНовостиНовости СВО
 
