В Сочи отец и дочь хотели ехать воевать за Украину - ФСБ - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Сочи отец и дочь хотели ехать воевать за Украину - ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Российские и абхазские силовики задержали в Сочи отца и дочь, которые собирали информацию о российских военных и планировали отправиться воевать за киевский режим. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.Как установило следствие, отец и дочь сами вышли на представителей украинской террористической организации, установили с ними контакт в одном из мессенджеров. Действуя по полученной от них инструкции, семейство стало собирать информацию о действующих российских военнослужащих, а также планировало выехать на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ.Ранее в Крыму 34-летнего жителя Акимовского района Запорожской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж и госизмену. Запорожский областной суд также приговорил 61-летнюю жительницу города Приморск к 12,5 годам колонии за финансирование ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армииГотовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизменуЖитель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ
В Сочи отец и дочь хотели ехать воевать за Украину - ФСБ

10:15 17.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Российские и абхазские силовики задержали в Сочи отца и дочь, которые собирали информацию о российских военных и планировали отправиться воевать за киевский режим. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СГБ Республики Абхазия в городе Сочи задержаны граждане России, намеревавшиеся выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе курируемого Главным управлением разведки Минобороны Украины военизированного формирования, признанного террористической организацией и запрещенного на территории России", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, отец и дочь сами вышли на представителей украинской террористической организации, установили с ними контакт в одном из мессенджеров. Действуя по полученной от них инструкции, семейство стало собирать информацию о действующих российских военнослужащих, а также планировало выехать на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ.
"Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 205.5 и частью 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) УК России", - утонили в ФСБ.
Ранее в Крыму 34-летнего жителя Акимовского района Запорожской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж и госизмену. Запорожский областной суд также приговорил 61-летнюю жительницу города Приморск к 12,5 годам колонии за финансирование ВСУ.
