https://crimea.ria.ru/20251217/v-sochi-otets-i-doch-khoteli-ekhat-voevat-za-ukrainu---fsb-1151726964.html

В Сочи отец и дочь хотели ехать воевать за Украину - ФСБ

В Сочи отец и дочь хотели ехать воевать за Украину - ФСБ - РИА Новости Крым, 17.12.2025

В Сочи отец и дочь хотели ехать воевать за Украину - ФСБ

В Российские и абхазские силовики задержали в Сочи отца и дочь, которые собирали информацию о российских военных и планировали отправиться воевать за киевский... РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17T10:15

2025-12-17T10:15

2025-12-17T10:15

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

сочи

всу (вооруженные силы украины)

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901421_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_66cb11f09aa9840cd811db257e379650.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Российские и абхазские силовики задержали в Сочи отца и дочь, которые собирали информацию о российских военных и планировали отправиться воевать за киевский режим. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.Как установило следствие, отец и дочь сами вышли на представителей украинской террористической организации, установили с ними контакт в одном из мессенджеров. Действуя по полученной от них инструкции, семейство стало собирать информацию о действующих российских военнослужащих, а также планировало выехать на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ.Ранее в Крыму 34-летнего жителя Акимовского района Запорожской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж и госизмену. Запорожский областной суд также приговорил 61-летнюю жительницу города Приморск к 12,5 годам колонии за финансирование ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армииГотовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизменуЖитель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ

сочи

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, сочи, всу (вооруженные силы украины), закон и право