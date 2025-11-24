Рейтинг@Mail.ru
Житель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ
Житель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ
Житель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Житель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ
Суд Запорожской области приговорил к 16 годам колонии жителя Каменско-Днепровского района, который передал Службе безопасности Украины координаты места... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T09:21
2025-11-24T09:21
россия
новости
новые регионы россии
запорожская область
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
госизмена
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Суд Запорожской области приговорил к 16 годам колонии жителя Каменско-Днепровского района, который передал Службе безопасности Украины координаты места дислокации войск Росгвардии в Энергодаре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, в 2022 году мужчина связался со своим знакомым – сотрудником СБУ – и согласился оказывать помощь в деятельности против России.Суд признал фигуранта виновным в госизмене и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год. Государственное обвинение поддержала прокуратура Крыма.Ранее суд в Запорожской области за аналогичное преступление приговорил к 12 годам колонии жителя Бердянска. До этого суд приговорил к 11 годам жительницу Энергодара, которая передала украинским спецслужбам сведения о месте размещения средств противовоздушной обороны ВС РФ.
россия
новые регионы россии
запорожская область
россия, новости, новые регионы россии, запорожская область, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), госизмена
Житель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ

Житель Запорожской области получил 16 лет колонии за передачу данных о дислокации военных

09:21 24.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Суд Запорожской области приговорил к 16 годам колонии жителя Каменско-Днепровского района, который передал Службе безопасности Украины координаты места дислокации войск Росгвардии в Энергодаре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным ведомства, в 2022 году мужчина связался со своим знакомым – сотрудником СБУ – и согласился оказывать помощь в деятельности против России.
"В декабре 2023 года он собрал сведения о дислокации личного состава и военной техники Управления Росгвардии по Запорожской области в городе Энергодаре и отправил их представителю иностранной разведки", - говорится в сообщении.
Суд признал фигуранта виновным в госизмене и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год. Государственное обвинение поддержала прокуратура Крыма.
Ранее суд в Запорожской области за аналогичное преступление приговорил к 12 годам колонии жителя Бердянска. До этого суд приговорил к 11 годам жительницу Энергодара, которая передала украинским спецслужбам сведения о месте размещения средств противовоздушной обороны ВС РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Краснодаре предотвратили теракт на железной дороге
Крымчанка получила 15 лет за передачу данных об армии РФ Киеву
ФСБ задержала двух украинских шпионок в Херсонской области
 
РоссияНовостиНовые регионы РоссииЗапорожская областьРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Госизмена
 
