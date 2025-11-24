https://crimea.ria.ru/20251124/zhitel-zaporozhskoy-oblasti-poluchil-16-let-kolonii-za-sotrudnichestvo-s-sbu-1151126178.html

Житель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Суд Запорожской области приговорил к 16 годам колонии жителя Каменско-Днепровского района, который передал Службе безопасности Украины координаты места дислокации войск Росгвардии в Энергодаре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, в 2022 году мужчина связался со своим знакомым – сотрудником СБУ – и согласился оказывать помощь в деятельности против России.Суд признал фигуранта виновным в госизмене и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год. Государственное обвинение поддержала прокуратура Крыма.Ранее суд в Запорожской области за аналогичное преступление приговорил к 12 годам колонии жителя Бердянска. До этого суд приговорил к 11 годам жительницу Энергодара, которая передала украинским спецслужбам сведения о месте размещения средств противовоздушной обороны ВС РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре предотвратили теракт на железной дорогеКрымчанка получила 15 лет за передачу данных об армии РФ КиевуФСБ задержала двух украинских шпионок в Херсонской области

