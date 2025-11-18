Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала двух украинских шпионок в Херсонской области
https://crimea.ria.ru/20251118/fsb-zaderzhala-dvukh-ukrainskikh-shpionok-v-khersonskoy-oblasti-1150991643.html
ФСБ задержала двух украинских шпионок в Херсонской области
ФСБ задержала двух украинских шпионок в Херсонской области - РИА Новости Крым, 18.11.2025
ФСБ задержала двух украинских шпионок в Херсонской области
ФСБ задержала в Херсонской области двух женщин по подозрению в шпионаже за силами армии России, сообщили во вторник в Центре общественных связей ФСБ России. РИА Новости Крым, 18.11.2025
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
шпионаж
задержание диверсантов и шпионов
новости
новые регионы россии
главное управление разведки украины (гур)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901489_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f5fba134e9c82483e82e1e8cede08078.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ задержала в Херсонской области двух женщин по подозрению в шпионаже за силами армии России, сообщили во вторник в Центре общественных связей ФСБ России.По информации ФСБ, женщины инициативно собирали и передавали в Telegram сотрудникам вражеской военной разведки сведения о местах дислокации российских военнослужащих, маршрутах передвижения военной техники "с целью нанесения потерь личному составу, уничтожения вооружения, а также срыва выполнения боевых задач".Уголовные дела открыты по статье о шпионаже, фигурантки заключены под стражу. Следствие продолжается.
херсонская область
новые регионы россии
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, задержание диверсантов и шпионов, новости, новые регионы россии, главное управление разведки украины (гур)
ФСБ задержала двух украинских шпионок в Херсонской области

Две шпионки военной разведки Киева задержаны в Херсонской области – ФСБ

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ задержала в Херсонской области двух женщин по подозрению в шпионаже за силами армии России, сообщили во вторник в Центре общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Херсонской области пресечена противоправная деятельность двух жительниц региона, имеющих гражданство России и Украины, 1978 и 1981 годов рождения, подозреваемых в шпионаже в интересах украинских спецслужб", – цитирует сообщение РИА Новости.
По информации ФСБ, женщины инициативно собирали и передавали в Telegram сотрудникам вражеской военной разведки сведения о местах дислокации российских военнослужащих, маршрутах передвижения военной техники "с целью нанесения потерь личному составу, уничтожения вооружения, а также срыва выполнения боевых задач".
Уголовные дела открыты по статье о шпионаже, фигурантки заключены под стражу. Следствие продолжается.
