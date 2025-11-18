https://crimea.ria.ru/20251118/fsb-zaderzhala-dvukh-ukrainskikh-shpionok-v-khersonskoy-oblasti-1150991643.html

ФСБ задержала двух украинских шпионок в Херсонской области

ФСБ задержала двух украинских шпионок в Херсонской области - РИА Новости Крым, 18.11.2025

ФСБ задержала двух украинских шпионок в Херсонской области

ФСБ задержала в Херсонской области двух женщин по подозрению в шпионаже за силами армии России, сообщили во вторник в Центре общественных связей ФСБ России. РИА Новости Крым, 18.11.2025

2025-11-18T10:00

2025-11-18T10:00

2025-11-18T10:00

херсонская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

шпионаж

задержание диверсантов и шпионов

новости

новые регионы россии

главное управление разведки украины (гур)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901489_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f5fba134e9c82483e82e1e8cede08078.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ задержала в Херсонской области двух женщин по подозрению в шпионаже за силами армии России, сообщили во вторник в Центре общественных связей ФСБ России.По информации ФСБ, женщины инициативно собирали и передавали в Telegram сотрудникам вражеской военной разведки сведения о местах дислокации российских военнослужащих, маршрутах передвижения военной техники "с целью нанесения потерь личному составу, уничтожения вооружения, а также срыва выполнения боевых задач".Уголовные дела открыты по статье о шпионаже, фигурантки заключены под стражу. Следствие продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали подростков и пожилых людей главными жертвами вербовщиковВ Крыму шпионка СБУ хотела поджечь автомобиль с символикой "Z"12 лет за шпионаж: украинца осудили за "слив" данных об армии России

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, задержание диверсантов и шпионов, новости, новые регионы россии, главное управление разведки украины (гур)