12 лет за шпионаж: украинца осудили за "слив" данных об армии России
12 лет за шпионаж: украинца осудили за "слив" данных об армии России - РИА Новости Крым, 02.10.2025
12 лет за шпионаж: украинца осудили за "слив" данных об армии России
Пособника киевской разведки, гражданина Украины, приговорили к 12 годам лишения свободы за шпионаж. Приговор по уголовному делу вынес Запорожский областной суд. РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T13:39
2025-10-02T13:39
2025-10-02T13:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Пособника киевской разведки, гражданина Украины, приговорили к 12 годам лишения свободы за шпионаж. Приговор по уголовному делу вынес Запорожский областной суд. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.По информации надзорного ведомства, осужденный являлся противником спецоперации. Летом 2022 года на территории Запорожской области через мессенджер он собирал и передавал сотруднику службы безопасности Украины географические координаты мест дислокации личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.Незаконная деятельность виновного выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил 28-летнего гражданина Украины к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Ранее стало известно, что жительница Крыма обвиняется в госизмене – она отправила украинской разведке координаты и снимки склада горюче-смазочных материалов в Нижнегорском.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Феодосии передал Киеву данные о нефтебазе и ПВО за 11000 гривенПовар из Севастополя планировала отравить бойцов СВОРоссиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор суда
12 лет за шпионаж: украинца осудили за "слив" данных об армии России
За передачу координат армии РФ в Запорожской области гражданин Украины осужден на 12 лет