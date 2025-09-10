https://crimea.ria.ru/20250910/zhitel-feodosii-peredal-kievu-dannye-o-neftebaze-i-pvo-za-11000-griven-1149339419.html

Житель Феодосии передал Киеву данные о нефтебазе и ПВО за 11000 гривен

Житель Феодосии передал Киеву данные о нефтебазе и ПВО за 11000 гривен - РИА Новости Крым, 10.09.2025

Житель Феодосии передал Киеву данные о нефтебазе и ПВО за 11000 гривен

Задержанный в Крыму житель Феодосии три года работал на украинскую разведку. Он за 11 тысяч рублей передавал противнику данные о расположении и передвижении... РИА Новости Крым, 10.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Задержанный в Крыму житель Феодосии три года работал на украинскую разведку. Он за 11 тысяч рублей передавал противнику данные о расположении и передвижении техники Вооруженных сил России на территории Крыма. Об этом феодосиец рассказал на допросе, кадры которого опубликовала УФСБ России по Крыму и Севастополю.Днем в среду стало известно, что житель Феодосии задержан в Крыму за передачу Киеву данных о расположении частей ПВО и критической инфраструктуры на полуострове. Мужчина заключен под стражу по обвинению в государственной измене.По словам подозреваемого, в одном из мессенджеров с ним связался представитель главного управления разведки минобороны Украины и предложил "работу". По заданию куратора крымчанин собирал информацию о передвижении российских Вооруженных сил и технике. Также по заданию "Александра" феодосиец сообщал Киеву о "состоянии дел" в военно-морском порту города и на феодосийской нефтебазе."Куратор во время вербовки уточнял мое отношение политической ситуации, проводил обучение", – пояснил задержанный агент Украины.Также в среду стало известно, что в Ижевске был задержан агент украинской разведки, который планировал при помощи самодельного взрывного устройства убить сотрудника предприятия российского ОПК. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовила взрыв: в Крыму предотвращен теракт против сотрудников УФСБВ Крыму предотвращено шесть терактов с начала годаСевастопольцу дали 14 лет за слив Киеву данных о военной технике РФ

