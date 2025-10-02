https://crimea.ria.ru/20251002/krymchanka-slila-ukrainskoy-razvedke-koordinaty-sklada-s-goryuchim-1149904350.html
Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим
Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим
Жительница Крыма обвиняется в государственной измене – она отправила украинской разведке координаты и снимки склада горюче-смазочных материалов в Нижнегорском... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T10:04
2025-10-02T10:04
2025-10-02T10:11
крым
госизмена
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
прокуратура республики крым
происшествия
нижнегорский район
правосудие
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149904455_0:0:757:425_1920x0_80_0_0_a82356d1f56254cba0f10212ea04cbe0.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Жительница Крыма обвиняется в государственной измене – она отправила украинской разведке координаты и снимки склада горюче-смазочных материалов в Нижнегорском. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Крымчанка разместила фото и координаты склада в чат-боте, который использует главное управление разведки министерства обороны Украины. Женщина была задержана сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Она обвиняется в государственной измене. Уголовное дело будет направлено в Верховный Суд Республики Крым. Крымчанке может грозить от 12 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повар из Севастополя планировала отравить бойцов СВОЖитель Феодосии передал Киеву данные о нефтебазе и ПВО за 11000 гривенРоссиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор суда
крым
нижнегорский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149904455_41:0:608:425_1920x0_80_0_0_b7dfff1e76d79474643f4b78e77351c8.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, госизмена, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, прокуратура республики крым, происшествия, видео, нижнегорский район, правосудие, новости крыма
Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим
Жительница Крыма ответит в суде за государственную измену
10:04 02.10.2025 (обновлено: 10:11 02.10.2025)