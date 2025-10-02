https://crimea.ria.ru/20251002/krymchanka-slila-ukrainskoy-razvedke-koordinaty-sklada-s-goryuchim-1149904350.html

Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Жительница Крыма обвиняется в государственной измене – она отправила украинской разведке координаты и снимки склада горюче-смазочных материалов в Нижнегорском. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Крымчанка разместила фото и координаты склада в чат-боте, который использует главное управление разведки министерства обороны Украины. Женщина была задержана сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Она обвиняется в государственной измене. Уголовное дело будет направлено в Верховный Суд Республики Крым. Крымчанке может грозить от 12 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повар из Севастополя планировала отравить бойцов СВОЖитель Феодосии передал Киеву данные о нефтебазе и ПВО за 11000 гривенРоссиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор суда

