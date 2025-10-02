Рейтинг@Mail.ru
Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим
Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим
Жительница Крыма обвиняется в государственной измене – она отправила украинской разведке координаты и снимки склада горюче-смазочных материалов в Нижнегорском... РИА Новости Крым, 02.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Жительница Крыма обвиняется в государственной измене – она отправила украинской разведке координаты и снимки склада горюче-смазочных материалов в Нижнегорском. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Крымчанка разместила фото и координаты склада в чат-боте, который использует главное управление разведки министерства обороны Украины. Женщина была задержана сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Она обвиняется в государственной измене. Уголовное дело будет направлено в Верховный Суд Республики Крым. Крымчанке может грозить от 12 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.
крым, госизмена, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, прокуратура республики крым, происшествия, видео, нижнегорский район, правосудие, новости крыма
Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим

Жительница Крыма ответит в суде за государственную измену

10:04 02.10.2025 (обновлено: 10:11 02.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Жительница Крыма обвиняется в государственной измене – она отправила украинской разведке координаты и снимки склада горюче-смазочных материалов в Нижнегорском. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"По версии следствия, в июле - августе 2023 года, будучи противницей проведения специальной военной операции, женщина, находясь в поселке Нижнегорском, собрала сведения о месте дислокации склада горюче-смазочных материалов, обеспечивающего подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации", - уточняется в сообщении.
Крымчанка разместила фото и координаты склада в чат-боте, который использует главное управление разведки министерства обороны Украины.
Женщина была задержана сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Она обвиняется в государственной измене. Уголовное дело будет направлено в Верховный Суд Республики Крым. Крымчанке может грозить от 12 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.
КрымГосизменаУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюПрокуратура Республики КрымПроисшествияНижнегорский районПравосудиеНовости Крыма
 
