Повар из Севастополя планировала отравить бойцов СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали местную жительницу, подозреваемую в передаче украинской разведке сведений о позициях Черноморского флота и планировании отравления российских военнослужащих. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, гражданка России в сентябре 2023 года через мессенджер установила тайный контакт с представителями разведки Украины. Она собирала и передавала информацию о расположении кораблей и маршрутах перемещения личного состава и военной техники на территории Севастополя.Кроме того, по данным следствия, работая шеф-поваром в одном из местных заведений, женщина намеревалась отравить бойцов, участвующих в специальной военной операции.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Она арестована, следственные действия продолжаются.Ранее сообщалось, что жительница Энергодара осуждена за государственную измену. С конца 2023 года по май 2024 года подсудимая перевела через мобильное приложение на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины, порядка 7 тысяч рублей.
09:50 29.09.2025 (обновлено: 10:25 29.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали местную жительницу, подозреваемую в передаче украинской разведке сведений о позициях Черноморского флота и планировании отравления российских военнослужащих. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ России.
По данным ведомства, гражданка России в сентябре 2023 года через мессенджер установила тайный контакт с представителями разведки Украины. Она собирала и передавала информацию о расположении кораблей и маршрутах перемещения личного состава и военной техники на территории Севастополя.
"Она направила представителям ГУР Минобороны Украины фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте, которые в дальнейшем были использованы ВСУ для планирования ракетных атак", – рассказали в ФСБ.
Кроме того, по данным следствия, работая шеф-поваром в одном из местных заведений, женщина намеревалась отравить бойцов, участвующих в специальной военной операции.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Она арестована, следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось
, что жительница Энергодара осуждена за государственную измену. С конца 2023 года по май 2024 года подсудимая перевела через мобильное приложение на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины, порядка 7 тысяч рублей.
