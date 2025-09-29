https://crimea.ria.ru/20250929/povar-iz-sevastopolya-planirovala-otravit-boytsov-svo-1149813636.html

Повар из Севастополя планировала отравить бойцов СВО

2025-09-29T09:50

2025-09-29T09:50

2025-09-29T10:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали местную жительницу, подозреваемую в передаче украинской разведке сведений о позициях Черноморского флота и планировании отравления российских военнослужащих. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, гражданка России в сентябре 2023 года через мессенджер установила тайный контакт с представителями разведки Украины. Она собирала и передавала информацию о расположении кораблей и маршрутах перемещения личного состава и военной техники на территории Севастополя.Кроме того, по данным следствия, работая шеф-поваром в одном из местных заведений, женщина намеревалась отравить бойцов, участвующих в специальной военной операции.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Она арестована, следственные действия продолжаются.Ранее сообщалось, что жительница Энергодара осуждена за государственную измену. С конца 2023 года по май 2024 года подсудимая перевела через мобильное приложение на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины, порядка 7 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Энергодара получила 14 лет за госизменуФеодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт судаЖитель Феодосии передал Киеву данные о нефтебазе и ПВО за 11000 гривен

