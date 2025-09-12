https://crimea.ria.ru/20250912/feodosiets-po-zadaniyu-kieva-zalozhil-bombu-na-trasse-v-krymu---verdikt-suda-1149388044.html

Феодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт суда

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 12.09.2025

2025-09-12T09:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе пособника киевского режима, который по заданию украинских спецслужб изготовил бомбу и заложил ее на трассе Ялте-Севастополь, приговорили к 17-ти годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.В ходе следствия установлено, что 59-летний житель Феодосии самолично вступил в контакт с представителем СБУ в Интернете и был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству против безопасности Российской Федерации.Российские спецслужбы пресекли преступную деятельность злоумышленника. Его задержали, а взрывное устройство изъяли.В ходе судебного заседания он был признан виновным в госизмене, незаконном изготовлении взрывчатки, незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Решением суда злоумышленник получил наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и со штрафом в размере 600 тысяч рублей, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил взрыв на энергообъекте: в Воронеже задержали диверсантаЗадержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к терактуФСБ сорвала покушение на главу оборонного предприятия Белгорода

