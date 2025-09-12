https://crimea.ria.ru/20250912/feodosiets-po-zadaniyu-kieva-zalozhil-bombu-na-trasse-v-krymu---verdikt-suda-1149388044.html
Феодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт суда
09:31 12.09.2025 (обновлено: 09:32 12.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе пособника киевского режима, который по заданию украинских спецслужб изготовил бомбу и заложил ее на трассе Ялте-Севастополь, приговорили к 17-ти годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
В ходе следствия установлено, что 59-летний житель Феодосии самолично вступил в контакт с представителем СБУ в Интернете и был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству против безопасности Российской Федерации.
"По указанию представителя украинской спецслужбы в ноябре 2023 и в апреле 2024 года он извлек из подготовленных для него тайников на кладбище в Джанкойском районе элетродетонатор и бризантное взрывчатое вещество. Из этих предметов и других элементов он у себя в гараже в Феодосии <...> изготовил самодельное взрывное устройство, которое в июле 2024 года по заданию СБУ спрятал возле автодороги Ялта-Севастополь", - сообщили в ведомстве.
Российские спецслужбы пресекли преступную деятельность злоумышленника. Его задержали, а взрывное устройство изъяли.
"СВУ состояло из бризантного взрывчатого вещества весом свыше 1 кг 200 г, электродетонатора, самодельного электрического приемника радиосигнала, радиоэлектронного передатчика и поражающих элементов - гвоздей весом почти в 500 г", - рассказали в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
В ходе судебного заседания он был признан виновным в госизмене, незаконном изготовлении взрывчатки, незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Решением суда злоумышленник получил наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и со штрафом в размере 600 тысяч рублей, добавили в ведомстве.
