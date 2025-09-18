Рейтинг@Mail.ru
Жительница Энергодара получила 14 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Жительница Энергодара получила 14 лет за госизмену
Жительница Энергодара получила 14 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Жительница Энергодара получила 14 лет за госизмену
Жительница Энергодара осуждена за государственную измену. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Жительница Энергодара осуждена за государственную измену. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым."Установлено, что с конца 2023 года по май 2024 года подсудимая перевела через мобильное приложение на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины, порядка 7 тысяч рублей. Указанные денежные средства предназначались для финансовой поддержки материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований", - говорится в сообщении ведомства.По информации прокуратуры РК, суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год.Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Жительница Энергодара получила 14 лет за госизмену

Жительница Энергодара получила 14 лет за госизмену - прокуратура РК

12:36 18.09.2025 (обновлено: 13:39 18.09.2025)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Жительница Энергодара осуждена за государственную измену. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
"Установлено, что с конца 2023 года по май 2024 года подсудимая перевела через мобильное приложение на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины, порядка 7 тысяч рублей. Указанные денежные средства предназначались для финансовой поддержки материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований", - говорится в сообщении ведомства.
По информации прокуратуры РК, суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым.
