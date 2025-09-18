https://crimea.ria.ru/20250918/zhitelnitsa-energodara-poluchila-14-let-za-gosizmenu-1149529753.html
Жительница Энергодара получила 14 лет за госизмену
Жительница Энергодара получила 14 лет за госизмену
Жительница Энергодара осуждена за государственную измену. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T12:36
2025-09-18T12:36
2025-09-18T13:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Жительница Энергодара осуждена за государственную измену. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым."Установлено, что с конца 2023 года по май 2024 года подсудимая перевела через мобильное приложение на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины, порядка 7 тысяч рублей. Указанные денежные средства предназначались для финансовой поддержки материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований", - говорится в сообщении ведомства.По информации прокуратуры РК, суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год.Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:36 18.09.2025 (обновлено: 13:39 18.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Жительница Энергодара осуждена за государственную измену. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
"Установлено, что с конца 2023 года по май 2024 года подсудимая перевела через мобильное приложение на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины, порядка 7 тысяч рублей. Указанные денежные средства предназначались для финансовой поддержки материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований", - говорится в сообщении ведомства.
По информации прокуратуры РК, суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым.
