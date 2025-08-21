Россиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор суда

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Россиянку за подготовку теракта на железной дороге в Крыму приговорили к 15 годам колонии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю. По заданию украинских спецслужб она планировала поджечь релейный шкаф "Крымской железной дороги" с целью нарушения военных перевозок. УФСБ предотвратила теракт. Злоумышленницу задержали в Симферополе. Следователями было возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и госизмене. Приговором Южного окружного военного суда подсудимая признана виновной и приговорена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались провести диверсионную операцию у побережья КрымаФСБ предотвратила попытку взорвать Крымский мост Двух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле
крым, новости крыма, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, предотвращение терактов в крыму, госизмена
12:12 21.08.2025 (обновлено: 12:22 21.08.2025)
 
© Фото: сайт Крымской железной дорогиЖелезная дорога в Крыму
Железная дорога в Крыму
© Фото: сайт Крымской железной дороги
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Россиянку за подготовку теракта на железной дороге в Крыму приговорили к 15 годам колонии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
По заданию украинских спецслужб она планировала поджечь релейный шкаф "Крымской железной дороги" с целью нарушения военных перевозок. УФСБ предотвратила теракт. Злоумышленницу задержали в Симферополе.
Следователями было возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и госизмене.
"В ходе обыска по месту жительства задержанной изъяты самодельные зажигательные устройства, компоненты для их изготовления и мобильные телефоны. Деятельность фигурантки координировалась с территории Украины посредством мессенджера Viber, что подтверждается информацией в изъятых у нее средствах связи", - говорится в сообщении.
Приговором Южного окружного военного суда подсудимая признана виновной и приговорена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.
КрымНовости КрымаУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюПредотвращение терактов в КрымуГосизмена
 
