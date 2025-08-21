https://crimea.ria.ru/20250821/rossiyanka-planirovala-terakt-na-zhd-obekte-v-krymu---prigovor-suda-1148880256.html
Россиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор суда
Россиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор суда - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Россиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор суда
Россиянку за подготовку теракта на железной дороге в Крыму приговорили к 15 годам колонии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T12:12
2025-08-21T12:12
2025-08-21T12:22
крым
новости крыма
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
предотвращение терактов в крыму
госизмена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111601/32/1116013287_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_24b19bedd610450ce3a55f1180b4be78.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Россиянку за подготовку теракта на железной дороге в Крыму приговорили к 15 годам колонии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю. По заданию украинских спецслужб она планировала поджечь релейный шкаф "Крымской железной дороги" с целью нарушения военных перевозок. УФСБ предотвратила теракт. Злоумышленницу задержали в Симферополе. Следователями было возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и госизмене. Приговором Южного окружного военного суда подсудимая признана виновной и приговорена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались провести диверсионную операцию у побережья КрымаФСБ предотвратила попытку взорвать Крымский мост Двух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111601/32/1116013287_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_eb196e6b0c0fa453ea046967cbe3cfc1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, предотвращение терактов в крыму, госизмена
Россиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор суда
Россиянку за подготовку теракта на железной дороге в Крыму приговорили к 15 годам колонии
12:12 21.08.2025 (обновлено: 12:22 21.08.2025)