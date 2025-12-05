https://crimea.ria.ru/20251205/v-alushte-proydet-forum-doma-druzhby-narodov-ko-dnyu-geroev-otechestva-1151428204.html
В Алуште пройдет форум Дома дружбы народов ко Дню героев Отечества
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Форум ко Дню героев Отечества проведет в Алуште Дом дружбы народов, мероприятие соберет свыше 300 человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор учреждения Лариса Сокирская."Буквально завтра-послезавтра мы проводим мероприятие, форум, приуроченный ко Дню героев Отечества. В нем также будут принимать участие семьи участников СВО, кадеты. Это мероприятие, в котором задействовано более 300 человек, пройдет в Алуште", - анонсировала директор Дома дружбы народов.В рамках форума организуют различные развлекательные мероприятия. Кроме того, участники смогут освоить навыки по сбору и разбору автоматов и оказанию медицинской помощи. Также запланированы лекции по духовно-нравственному воспитанию и базовым национальным ценностям, уточнила Сокирская, заверив, что форум будет насыщенный.Также в рамках мероприятия планируется выезд в Севастополь, возложение цветов к памятным знакам, экскурсии, солдатская каша, добавила она.Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности страны, тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России.8 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в области исторического просвещения. Данная политика направлена на формирование общероссийской гражданской идентичности, укрепление общности Русского мира на основе традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также борьбу с деструктивными идеологическими установками.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Их подвиг бесценен – в Крыму отметили День неизвестного солдатаЧто поразило наставников программы "Герои Крыма"Путин призвал губернаторов активно вовлекать во власть ветеранов СВО
