Ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым в выходные

Ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым в выходные

2025-12-05T12:03

2025-12-05T12:03

2025-12-05T12:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Сильные дожди и ветер до 25 метров в секунду обрушатся на Крым в выходные. В регионе с 6 по 9 декабря объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Спасатели предупредили, что в данных условиях высока вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий."Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", – добавили в сообщении.В МЧС рекомендуют отказаться от походов в горы и и леса, не выходить в море и внутренние водоемы, а также не гулять на набережных и берегоукрепительных сооружениях. Важно уделить внимание состоянию дренажных систем и ливнестоков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабреНа Черноморское побережье обрушатся смерчиСтарт зимы в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОС

