В Крыму шпионка СБУ хотела поджечь автомобиль с символикой "Z"
В Крыму шпионка СБУ хотела поджечь автомобиль с символикой "Z" - РИА Новости Крым, 16.10.2025
В Крыму шпионка СБУ хотела поджечь автомобиль с символикой "Z"
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам колонии женщину за шпионаж и подготовку террористического акта, сообщает Центр общественных...
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам колонии женщину за шпионаж и подготовку террористического акта, сообщает Центр общественных связей ФСБ.Следствие установило, что женщина по заданию сотрудника Службы безопасности Украины прибыла в Крым и изготовила две бутылки с зажигательной смесью, которые планировала использовать для поджога автомобиля с символикой "Z".В ходе осмотра телефона женщины следователи обнаружили переписку с куратором, где обсуждались меры конспирации, условные фразы на случай провала, задания и поручения, включая совершение подрыва одного из объектов жизнеобеспечения полуострова. Кроме того, женщине была передана видеоинструкция по изготовлению бутылки с зажигательной смесью для поджога автомобиля.По результатам расследования против нее возбудили уголовные дела по четырем статьям уголовного кодекса России.Суд признал обвиняемую виновной и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафа в 400 тысяч рублей и ограничения свободы на 1 год. Апелляционный военный суд оставил приговор без изменений.Ранее сообщалось, что жителя Бахчисарайского района признали виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности в интернете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму избрали меру пресечения участницам террористической организацииВ Крыму женская ячейка распространяла идеи о всемирном халифатеЮный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговор
Новости
В Крыму шпионка СБУ хотела поджечь автомобиль с символикой "Z"
В Крыму осудили женщину за шпионаж и подготовку поджога автомобиля с символикой "Z"
14:51 16.10.2025 (обновлено: 15:04 16.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам колонии женщину за шпионаж и подготовку террористического акта, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Следствие установило, что женщина по заданию сотрудника Службы безопасности Украины прибыла в Крым и изготовила две бутылки с зажигательной смесью, которые планировала использовать для поджога автомобиля с символикой "Z".
"Довести свой преступный замысел подсудимая не смогла, так как была задержана сотрудниками УФСБ. По месту временного проживания задержанной обнаружены и изъяты две самодельные ручные гранаты зажигательного действия (коктейль "Молотова"), а также средства связи, используемые для общения с куратором", – рассказали в ведомстве.
В ходе осмотра телефона женщины следователи обнаружили переписку с куратором, где обсуждались меры конспирации, условные фразы на случай провала, задания и поручения, включая совершение подрыва одного из объектов жизнеобеспечения полуострова. Кроме того, женщине была передана видеоинструкция по изготовлению бутылки с зажигательной смесью для поджога автомобиля.
По результатам расследования против нее возбудили уголовные дела по четырем статьям уголовного кодекса России.
Суд признал обвиняемую виновной и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафа в 400 тысяч рублей и ограничения свободы на 1 год. Апелляционный военный суд оставил приговор без изменений.
Ранее сообщалось
, что жителя Бахчисарайского района признали виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности в интернете.
