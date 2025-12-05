https://crimea.ria.ru/20251205/napadenie-na-voditelya-skoroy-v-krymu---bastrykin-vzyal-delo-na-kontrol-1151451132.html
Нападение на водителя "скорой" в Крыму - Бастрыкин взял дело на контроль
Нападение на водителя "скорой" в Крыму - Бастрыкин взял дело на контроль - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Нападение на водителя "скорой" в Крыму - Бастрыкин взял дело на контроль
05.12.2025
2025-12-05T23:31
2025-12-05T23:31
2025-12-05T23:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на работника скорой помощи в Симферополе, сообщили в ведомстве.Ранее сообщалось, что правоохранители установили личность мужчины, избившего водителя кареты скорой помощи в Симферополе и по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство".Инцидент произошел в пятницу, 5 декабря, около полудня возле Луговской больницы в Симферополе. Карета скорой помощи везла больного в стационар, и водитель посигналил иномарке, которая перегородила ему дорогу.Из внедорожника выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки он скрылся. Позже в минздраве РК сообщили РИА Новости Крым, что избитый водитель скорой подал документы на проведение судебно-медицинской экспертизы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подростки избили сверстника – Бастрыкин затребовал докладКрымчанин убил знакомого и получил девять лет колонииСтроитель угрожал прохожему бензопилой в Ялте – уголовное дело в суде
крым
симферополь
Нападение на водителя "скорой" в Крыму - Бастрыкин взял дело на контроль
Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении водителя "скорой" в Симферополе
23:31 05.12.2025