Нападение на водителя "скорой" в Крыму - Бастрыкин взял дело на контроль - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Нападение на водителя "скорой" в Крыму - Бастрыкин взял дело на контроль
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на работника скорой помощи в Симферополе, сообщили РИА Новости Крым, 05.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на работника скорой помощи в Симферополе, сообщили в ведомстве.Ранее сообщалось, что правоохранители установили личность мужчины, избившего водителя кареты скорой помощи в Симферополе и по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство".Инцидент произошел в пятницу, 5 декабря, около полудня возле Луговской больницы в Симферополе. Карета скорой помощи везла больного в стационар, и водитель посигналил иномарке, которая перегородила ему дорогу.Из внедорожника выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки он скрылся. Позже в минздраве РК сообщили РИА Новости Крым, что избитый водитель скорой подал документы на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Нападение на водителя "скорой" в Крыму - Бастрыкин взял дело на контроль

Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении водителя "скорой" в Симферополе

23:31 05.12.2025 (обновлено: 23:32 05.12.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов
Здание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на работника скорой помощи в Симферополе, сообщили в ведомстве.
"Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что правоохранители установили личность мужчины, избившего водителя кареты скорой помощи в Симферополе и по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство".
Инцидент произошел в пятницу, 5 декабря, около полудня возле Луговской больницы в Симферополе. Карета скорой помощи везла больного в стационар, и водитель посигналил иномарке, которая перегородила ему дорогу.
Из внедорожника выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки он скрылся. Позже в минздраве РК сообщили РИА Новости Крым, что избитый водитель скорой подал документы на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Шеврон полиция
Вчера, 20:13
Личность напавшего на водителя скорой в Крыму установлена – завели дело
