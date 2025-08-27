https://crimea.ria.ru/20250827/v-krymu-nazvali-podrostkov-i-pozhilykh-lyudey-glavnymi-zhertvami-verbovschikov-1149034183.html

В Крыму назвали подростков и пожилых людей главными жертвами вербовщиков

В Крыму назвали подростков и пожилых людей главными жертвами вербовщиков - РИА Новости Крым, 27.08.2025

В Крыму назвали подростков и пожилых людей главными жертвами вербовщиков

Подростки и пожилые люди чаще других становятся мишенью вербовщиков, для совершения диверсий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили сотрудник... РИА Новости Крым, 27.08.2025

2025-08-27T20:38

2025-08-27T20:38

2025-08-27T20:38

новости

сергей томиков

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

крым

новости крыма

антитеррор

радио "спутник в крыму"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136997_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_42a30075a425df657ca0fa0b42f7fc00.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Подростки и пожилые люди чаще других становятся мишенью вербовщиков, для совершения диверсий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили сотрудник аппарата Антитеррористической комиссии в республике Дмитрий Колесник и начальник управления координации антитеррористической деятельности республики Сергей Томиков.Колесник отметил, что в регионе действует центр мониторинга интернет-пространства, созданный три года назад. Только за 2024-й он обработал более полумиллиона ссылок и сообщений. При выявлении подозрительных материалов информация передается в правоохранительные органы, образовательные учреждения и муниципалитеты, а с несовершеннолетними проводится профилактическая работа.По словам Томикова, вербовщики часто используют схемы, замаскированные под задания или даже игры.Задания, как правило, связаны с нанесением материального ущерба и дестабилизацией. Речь идет о поджогах релейных шкафов на железнодорожных путях, военкоматов, нанесении надписей экстремистского характера или лозунгов, направленных против российских вооруженных сил."Прежде всего, это направлено на создание паники среди населения, дестабилизация обстановки в регионе. И, конечно, стараются как можно больше вовлечь в эту противоправную деятельность молодежь, которая еще не совсем адекватно понимают ответственность за такие преступления", – пояснил Томиков.Особую обеспокоенность вызывает снижение возраста вовлекаемых. Недавно в России, например, теракт был совершен при участии тринадцатилетнего ребенка.По словам Колесника, именно подростки и молодежь подвержены влиянию."Они хотят зарабатывать деньги здесь, сейчас и сразу. А непосредственно на это и давят вербовщики", – объяснил он.Кроме молодежи, объектами манипуляций становятся пожилые люди. Эксперты подчеркнули, что они тоже подвержены психологическому давлению и обману, особенно через дистанционные методы – телефонные звонки и интернет."Если человек, конечно, взрослый, здравомыслящий, адекватный, с ним трудно вести какую-то вербовочную деятельность, но все равно они и это умудряются делать. Поэтому надо быть всегда готовыми. И если человек понимает, что какая-то нестандартная ситуация возникает, лучше сразу же прекратить общение. Ну и желательно, конечно, если это уже глубоко заходит, то сообщать в правоохранительные органы", – подытожил Томиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцу дали 14 лет за слив Киеву данных о военной технике РФКрымчанка получила 15 лет за шпионаж в пользу КиеваПособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии

https://crimea.ria.ru/20250827/v-krymu-predotvrascheno-shest-teraktov-s-nachala-goda-1149030622.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сергей томиков, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, новости крыма, антитеррор