https://crimea.ria.ru/20250827/v-krymu-nazvali-podrostkov-i-pozhilykh-lyudey-glavnymi-zhertvami-verbovschikov-1149034183.html
В Крыму назвали подростков и пожилых людей главными жертвами вербовщиков
В Крыму назвали подростков и пожилых людей главными жертвами вербовщиков - РИА Новости Крым, 27.08.2025
В Крыму назвали подростков и пожилых людей главными жертвами вербовщиков
Подростки и пожилые люди чаще других становятся мишенью вербовщиков, для совершения диверсий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили сотрудник... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T20:38
2025-08-27T20:38
2025-08-27T20:38
новости
сергей томиков
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
крым
новости крыма
антитеррор
радио "спутник в крыму"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136997_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_42a30075a425df657ca0fa0b42f7fc00.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Подростки и пожилые люди чаще других становятся мишенью вербовщиков, для совершения диверсий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили сотрудник аппарата Антитеррористической комиссии в республике Дмитрий Колесник и начальник управления координации антитеррористической деятельности республики Сергей Томиков.Колесник отметил, что в регионе действует центр мониторинга интернет-пространства, созданный три года назад. Только за 2024-й он обработал более полумиллиона ссылок и сообщений. При выявлении подозрительных материалов информация передается в правоохранительные органы, образовательные учреждения и муниципалитеты, а с несовершеннолетними проводится профилактическая работа.По словам Томикова, вербовщики часто используют схемы, замаскированные под задания или даже игры.Задания, как правило, связаны с нанесением материального ущерба и дестабилизацией. Речь идет о поджогах релейных шкафов на железнодорожных путях, военкоматов, нанесении надписей экстремистского характера или лозунгов, направленных против российских вооруженных сил."Прежде всего, это направлено на создание паники среди населения, дестабилизация обстановки в регионе. И, конечно, стараются как можно больше вовлечь в эту противоправную деятельность молодежь, которая еще не совсем адекватно понимают ответственность за такие преступления", – пояснил Томиков.Особую обеспокоенность вызывает снижение возраста вовлекаемых. Недавно в России, например, теракт был совершен при участии тринадцатилетнего ребенка.По словам Колесника, именно подростки и молодежь подвержены влиянию."Они хотят зарабатывать деньги здесь, сейчас и сразу. А непосредственно на это и давят вербовщики", – объяснил он.Кроме молодежи, объектами манипуляций становятся пожилые люди. Эксперты подчеркнули, что они тоже подвержены психологическому давлению и обману, особенно через дистанционные методы – телефонные звонки и интернет."Если человек, конечно, взрослый, здравомыслящий, адекватный, с ним трудно вести какую-то вербовочную деятельность, но все равно они и это умудряются делать. Поэтому надо быть всегда готовыми. И если человек понимает, что какая-то нестандартная ситуация возникает, лучше сразу же прекратить общение. Ну и желательно, конечно, если это уже глубоко заходит, то сообщать в правоохранительные органы", – подытожил Томиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцу дали 14 лет за слив Киеву данных о военной технике РФКрымчанка получила 15 лет за шпионаж в пользу КиеваПособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии
https://crimea.ria.ru/20250827/v-krymu-predotvrascheno-shest-teraktov-s-nachala-goda-1149030622.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136997_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_d5d7047e9c04f83e7720ba98331d5887.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, сергей томиков, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, новости крыма, антитеррор
В Крыму назвали подростков и пожилых людей главными жертвами вербовщиков
В Крыму назвали подростков и пожилых людей главными жертвами вербовщиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым.
Подростки и пожилые люди чаще других становятся мишенью вербовщиков, для совершения диверсий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщили сотрудник аппарата Антитеррористической комиссии в республике Дмитрий Колесник и начальник управления координации антитеррористической деятельности республики Сергей Томиков.
Колесник отметил, что в регионе действует центр мониторинга интернет-пространства, созданный три года назад. Только за 2024-й он обработал более полумиллиона ссылок и сообщений. При выявлении подозрительных материалов информация передается в правоохранительные органы, образовательные учреждения и муниципалитеты, а с несовершеннолетними проводится профилактическая работа.
По словам Томикова, вербовщики часто используют схемы, замаскированные под задания или даже игры.
"Иногда это в виде игры, иногда человека вовлекают другими способами, но, поверьте, с той стороны работают профессионалы, которым обработать ребенка ничего не стоит", – подчеркнул он.
Задания, как правило, связаны с нанесением материального ущерба и дестабилизацией. Речь идет о поджогах релейных шкафов на железнодорожных путях, военкоматов, нанесении надписей экстремистского характера или лозунгов, направленных против российских вооруженных сил.
"Прежде всего, это направлено на создание паники среди населения, дестабилизация обстановки в регионе. И, конечно, стараются как можно больше вовлечь в эту противоправную деятельность молодежь, которая еще не совсем адекватно понимают ответственность за такие преступления", – пояснил Томиков.
Особую обеспокоенность вызывает снижение возраста вовлекаемых. Недавно в России, например, теракт был совершен при участии тринадцатилетнего ребенка.
По словам Колесника, именно подростки и молодежь подвержены влиянию.
"Они хотят зарабатывать деньги здесь, сейчас и сразу. А непосредственно на это и давят вербовщики", – объяснил он.
Кроме молодежи, объектами манипуляций становятся пожилые люди. Эксперты подчеркнули, что они тоже подвержены психологическому давлению и обману, особенно через дистанционные методы – телефонные звонки и интернет.
"Если человек, конечно, взрослый, здравомыслящий, адекватный, с ним трудно вести какую-то вербовочную деятельность, но все равно они и это умудряются делать. Поэтому надо быть всегда готовыми. И если человек понимает, что какая-то нестандартная ситуация возникает, лучше сразу же прекратить общение. Ну и желательно, конечно, если это уже глубоко заходит, то сообщать в правоохранительные органы", – подытожил Томиков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: