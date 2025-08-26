Рейтинг@Mail.ru
26.08.2025
Севастопольцу дали 14 лет за слив Киеву данных о военной технике РФ
Севастопольцу дали 14 лет за слив Киеву данных о военной технике РФ - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Севастопольцу дали 14 лет за слив Киеву данных о военной технике РФ
Жителя Севастополя приговорили к 14 годам колонии за госизмену - за деньги он отправлял украинским спецслужбам сведения о передвижения кораблей Черноморского... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T16:06
2025-08-26T16:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к 14 годам колонии за госизмену - за деньги он отправлял украинским спецслужбам сведения о передвижения кораблей Черноморского флота и видео перемещения вертолетов Нацгвардии. Об этом сообщает прокуратура города.В период с июля по сентябрь 2024 года 45-летний мужчина через интернет был завербован представителем спецподразделения вооруженных сил Украины и согласился за деньги собирать и передавать ему сведения о военной технике РФ."По его заданию он фотографировал места размещения и передвижения конкретных кораблей Черноморского флота. За денежное вознаграждение мужчина переслал фотографии вербовщику для дальнейшего использования против безопасности России", - говорится в сообщении.Кроме того, он вступил в Telegram-канал, координируемый СБУ для осуществления разведки и диверсионно-террористической деятельности в России. В распоряжение этого канала, а также своему вербовщику севастополец переслал сделанное им видео дислокации и перемещения вертолетов войск национальной гвардии РФ."Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тыс. рублей", - уточнили в ведомстве.Ранее был вынесен обвинительный приговор 53-летнему жителю Севастополя, задержанному по подозрению в государственной измене. Он получил 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1 год. Также сообщалось, что житель Крыма окажется на скамье подсудимых по обвинению в государственной измене.
Севастопольцу дали 14 лет за слив Киеву данных о военной технике РФ

В Севастополе пособнику Киева дали 14 лет за передачу данных о кораблях ЧФ и вертолетах

16:06 26.08.2025 (обновлено: 16:46 26.08.2025)
 
© Прокуратура СевастополяСевастопольцу дали 14 лет за слив Киеву данных о военной технике РФ
Севастопольцу дали 14 лет за слив Киеву данных о военной технике РФ
© Прокуратура Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к 14 годам колонии за госизмену - за деньги он отправлял украинским спецслужбам сведения о передвижения кораблей Черноморского флота и видео перемещения вертолетов Нацгвардии. Об этом сообщает прокуратура города.
В период с июля по сентябрь 2024 года 45-летний мужчина через интернет был завербован представителем спецподразделения вооруженных сил Украины и согласился за деньги собирать и передавать ему сведения о военной технике РФ.
"По его заданию он фотографировал места размещения и передвижения конкретных кораблей Черноморского флота. За денежное вознаграждение мужчина переслал фотографии вербовщику для дальнейшего использования против безопасности России", - говорится в сообщении.
Кроме того, он вступил в Telegram-канал, координируемый СБУ для осуществления разведки и диверсионно-террористической деятельности в России. В распоряжение этого канала, а также своему вербовщику севастополец переслал сделанное им видео дислокации и перемещения вертолетов войск национальной гвардии РФ.
"Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тыс. рублей", - уточнили в ведомстве.
Ранее был вынесен обвинительный приговор 53-летнему жителю Севастополя, задержанному по подозрению в государственной измене. Он получил 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1 год. Также сообщалось, что житель Крыма окажется на скамье подсудимых по обвинению в государственной измене.
