https://crimea.ria.ru/20250826/sevastopoltsu-dali-14-let-za-sliv-kievu-dannykh-o-voennoy-tekhnike-rf-1148995341.html

Севастопольцу дали 14 лет за слив Киеву данных о военной технике РФ

Севастопольцу дали 14 лет за слив Киеву данных о военной технике РФ - РИА Новости Крым, 26.08.2025

Севастопольцу дали 14 лет за слив Киеву данных о военной технике РФ

Жителя Севастополя приговорили к 14 годам колонии за госизмену - за деньги он отправлял украинским спецслужбам сведения о передвижения кораблей Черноморского... РИА Новости Крым, 26.08.2025

2025-08-26T16:06

2025-08-26T16:06

2025-08-26T16:46

госизмена

севастополь

новости севастополя

прокуратура города севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

вооруженные силы россии

крым

украина

сбу (служба безопасности украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148995571_0:0:1150:648_1920x0_80_0_0_82b426b704aa4cd1cfd69b8ad61a49a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к 14 годам колонии за госизмену - за деньги он отправлял украинским спецслужбам сведения о передвижения кораблей Черноморского флота и видео перемещения вертолетов Нацгвардии. Об этом сообщает прокуратура города.В период с июля по сентябрь 2024 года 45-летний мужчина через интернет был завербован представителем спецподразделения вооруженных сил Украины и согласился за деньги собирать и передавать ему сведения о военной технике РФ."По его заданию он фотографировал места размещения и передвижения конкретных кораблей Черноморского флота. За денежное вознаграждение мужчина переслал фотографии вербовщику для дальнейшего использования против безопасности России", - говорится в сообщении.Кроме того, он вступил в Telegram-канал, координируемый СБУ для осуществления разведки и диверсионно-террористической деятельности в России. В распоряжение этого канала, а также своему вербовщику севастополец переслал сделанное им видео дислокации и перемещения вертолетов войск национальной гвардии РФ."Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тыс. рублей", - уточнили в ведомстве.Ранее был вынесен обвинительный приговор 53-летнему жителю Севастополя, задержанному по подозрению в государственной измене. Он получил 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1 год. Также сообщалось, что житель Крыма окажется на скамье подсудимых по обвинению в государственной измене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:60 кг взрывчатки в машине: агент СБУ хотел убить военного в ПодмосковьеВ Севастополе мать и дочь ответят за госизменуВ России предотвратили более 170 терактов с начала года

севастополь

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госизмена, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), вооруженные силы россии, крым, украина, сбу (служба безопасности украины)