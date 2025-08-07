Рейтинг@Mail.ru
Пособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Пособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии
Пособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Пособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии
Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам заключения жительницу Запорожской области за сотрудничество со Службой безопасности Украины и участие в... РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T18:34
2025-08-07T18:34
запорожская область
госизмена
правосудие
южный окружной военный суд
суд
мелитополь
теракт
антитеррор
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам заключения жительницу Запорожской области за сотрудничество со Службой безопасности Украины и участие в подготовке теракта. Об этом сообщает пресс-служба суда.Фигурантку в 2023 году завербовал сотрудник СБУ и взял с нее расписку о сотрудничестве.Женщина переслала своему куратору фотографии и видеозапись здания, где располагались сотрудники УФСБ России по Запорожской области, а также вступила в ряды террористического сообщества.Злоумышленница приобрела в различных магазинах Мелитополя Запорожской области предметы и вещества, необходимые для приготовления "коктейля Молотова", и хранила их в тайнике. Компоненты женщина должна была передать еще одному члену террористической ячейки для последующего совершения теракта, но не успела – ее задержали сотрудники правоохранительных органов."В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Ранее в Севастополе 53-летнего местного жителя приговорили к 14 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам данных о дислокации вооружения и военной техники ВС РФ в городе.
запорожская область
мелитополь
запорожская область, госизмена, правосудие, южный окружной военный суд, суд, мелитополь, теракт, антитеррор, новости
Пособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии

Жительница Запорожской области получила 18 лет колонии за соучастие в подготовке теракта

18:34 07.08.2025
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам заключения жительницу Запорожской области за сотрудничество со Службой безопасности Украины и участие в подготовке теракта. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Фигурантку в 2023 году завербовал сотрудник СБУ и взял с нее расписку о сотрудничестве.
Женщина переслала своему куратору фотографии и видеозапись здания, где располагались сотрудники УФСБ России по Запорожской области, а также вступила в ряды террористического сообщества.
Злоумышленница приобрела в различных магазинах Мелитополя Запорожской области предметы и вещества, необходимые для приготовления "коктейля Молотова", и хранила их в тайнике. Компоненты женщина должна была передать еще одному члену террористической ячейки для последующего совершения теракта, но не успела – ее задержали сотрудники правоохранительных органов.
"В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Ранее в Севастополе 53-летнего местного жителя приговорили к 14 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам данных о дислокации вооружения и военной техники ВС РФ в городе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин сливал Киеву данные о нефтяном терминале в Феодосии
В Севастополе мать и дочь ответят за госизмену
Шпионивший в пользу Киева крымчанин получил 13 лет колонии
 
Лента новостейМолния