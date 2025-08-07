https://crimea.ria.ru/20250807/posobnitsa-terroristov-v-zaporozhskoy-oblasti-poluchila-18-let-kolonii-1148565613.html

Пособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии

Пособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии - РИА Новости Крым, 07.08.2025

Пособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам заключения жительницу Запорожской области за сотрудничество со Службой безопасности Украины и участие в... РИА Новости Крым, 07.08.2025

2025-08-07T18:34

2025-08-07T18:34

2025-08-07T18:34

запорожская область

госизмена

правосудие

южный окружной военный суд

суд

мелитополь

теракт

антитеррор

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874830_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_32ed43f03c3ae234f1fbf0932bef0618.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам заключения жительницу Запорожской области за сотрудничество со Службой безопасности Украины и участие в подготовке теракта. Об этом сообщает пресс-служба суда.Фигурантку в 2023 году завербовал сотрудник СБУ и взял с нее расписку о сотрудничестве.Женщина переслала своему куратору фотографии и видеозапись здания, где располагались сотрудники УФСБ России по Запорожской области, а также вступила в ряды террористического сообщества.Злоумышленница приобрела в различных магазинах Мелитополя Запорожской области предметы и вещества, необходимые для приготовления "коктейля Молотова", и хранила их в тайнике. Компоненты женщина должна была передать еще одному члену террористической ячейки для последующего совершения теракта, но не успела – ее задержали сотрудники правоохранительных органов."В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Ранее в Севастополе 53-летнего местного жителя приговорили к 14 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам данных о дислокации вооружения и военной техники ВС РФ в городе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин сливал Киеву данные о нефтяном терминале в ФеодосииВ Севастополе мать и дочь ответят за госизменуШпионивший в пользу Киева крымчанин получил 13 лет колонии

запорожская область

мелитополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, госизмена, правосудие, южный окружной военный суд, суд, мелитополь, теракт, антитеррор, новости