https://crimea.ria.ru/20250722/shpionivshiy-v-polzu-kieva-krymchanin-poluchil-13-let-kolonii-1148134139.html

Шпионивший в пользу Киева крымчанин получил 13 лет колонии

Шпионивший в пользу Киева крымчанин получил 13 лет колонии - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Шпионивший в пользу Киева крымчанин получил 13 лет колонии

Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Керчи, который передавал украинским спецслужбам сведения о военных и гражданских... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T14:51

2025-07-22T14:51

2025-07-22T14:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Керчи, который передавал украинским спецслужбам сведения о военных и гражданских объектах в регионе. Об этом сообщают пресс-службы Верховного суда РК и Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Обвиняемый по заданию украинских кураторов собирал сведения о местах расположения нефтебазы и дислокации воинских частей Росгвардии в Керчи, а также объектов Министерства обороны РФ. Скриншоты геолокаций с выделением участков мест их нахождения злоумышленник направлял представителям главного управления разведки минобороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили теракты: в России задержали трех пособников спецслужб Украины Передавал данные о военных объектах: крымчанина задержали за госизмену Крымчанин "сливал" Киеву места расположения ПВО в Керчи за 5 тысяч рублей

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), видео, происшествия, шпионаж, крым, новости крыма, видео