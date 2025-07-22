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Шпионивший в пользу Киева крымчанин получил 13 лет колонии - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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Шпионивший в пользу Киева крымчанин получил 13 лет колонии
Шпионивший в пользу Киева крымчанин получил 13 лет колонии - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Шпионивший в пользу Киева крымчанин получил 13 лет колонии
Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Керчи, который передавал украинским спецслужбам сведения о военных и гражданских... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Керчи, который передавал украинским спецслужбам сведения о военных и гражданских объектах в регионе. Об этом сообщают пресс-службы Верховного суда РК и Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Обвиняемый по заданию украинских кураторов собирал сведения о местах расположения нефтебазы и дислокации воинских частей Росгвардии в Керчи, а также объектов Министерства обороны РФ. Скриншоты геолокаций с выделением участков мест их нахождения злоумышленник направлял представителям главного управления разведки минобороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили теракты: в России задержали трех пособников спецслужб Украины Передавал данные о военных объектах: крымчанина задержали за госизмену Крымчанин "сливал" Киеву места расположения ПВО в Керчи за 5 тысяч рублей
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), видео, происшествия, шпионаж, крым, новости крыма, видео
Шпионивший в пользу Киева крымчанин получил 13 лет колонии

Суд в Крыму приговорил жителя Керчи к 13 годам колонии за госизмену

14:51 22.07.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Керчи, который передавал украинским спецслужбам сведения о военных и гражданских объектах в регионе. Об этом сообщают пресс-службы Верховного суда РК и Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Обвиняемый по заданию украинских кураторов собирал сведения о местах расположения нефтебазы и дислокации воинских частей Росгвардии в Керчи, а также объектов Министерства обороны РФ. Скриншоты геолокаций с выделением участков мест их нахождения злоумышленник направлял представителям главного управления разведки минобороны Украины.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя региона к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев", - говорится в сообщении.
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