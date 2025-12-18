Рейтинг@Mail.ru
Почему Украина никогда не вернет Крым – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Почему Украина никогда не вернет Крым – ответ Аксенова
Почему Украина никогда не вернет Крым – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Почему Украина никогда не вернет Крым – ответ Аксенова
Возврат Крыма был "идеей фикс" у Запада и Украины, но крымчане остаются верны России и готовы ее защищать, в том числе в составе формирований "Барс-Крым". Об... РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Возврат Крыма был "идеей фикс" у Запада и Украины, но крымчане остаются верны России и готовы ее защищать, в том числе в составе формирований "Барс-Крым". Об этом заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24"."Возврат Крыма у украинских и западных политиков был "идеей фикс", это звучало в каждом интервью, в эфире каждого украинского телеканала. Но крымчане остаются верны своей стране, верны своему долгу, а долг каждого гражданина – поддерживать наших военнослужащих, и в этом вопросе никого подталкивать не нужно", - сказал он.Аксенов поблагодарил крымчан за неравнодушие и четкую гражданскую позицию, подчеркнув, что жителями республики движет патриотизм и чувство высокой ответственности перед страной."Именно поэтому сегодня большое количество крымчан в рядах подразделений "Барс-Крым" выполняют задачи, поставленные Министерством обороны РФ, как на территории республики, так и за ее пределами", - отметил он.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
РИА Новости Крым
крым, новости крыма, сергей аксенов, украина, общество
Почему Украина никогда не вернет Крым – ответ Аксенова

Украинская "идея фикс" о возврате Крыма разбилась о верность крымчан России – Аксенов

11:21 18.12.2025
 
© Пресс-служба администрации Симферополявыборы крымская весна
выборы крымская весна
© Пресс-служба администрации Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Возврат Крыма был "идеей фикс" у Запада и Украины, но крымчане остаются верны России и готовы ее защищать, в том числе в составе формирований "Барс-Крым". Об этом заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
"Возврат Крыма у украинских и западных политиков был "идеей фикс", это звучало в каждом интервью, в эфире каждого украинского телеканала. Но крымчане остаются верны своей стране, верны своему долгу, а долг каждого гражданина – поддерживать наших военнослужащих, и в этом вопросе никого подталкивать не нужно", - сказал он.
Аксенов поблагодарил крымчан за неравнодушие и четкую гражданскую позицию, подчеркнув, что жителями республики движет патриотизм и чувство высокой ответственности перед страной.
"Именно поэтому сегодня большое количество крымчан в рядах подразделений "Барс-Крым" выполняют задачи, поставленные Министерством обороны РФ, как на территории республики, так и за ее пределами", - отметил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
