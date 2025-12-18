https://crimea.ria.ru/20251218/pochemu-ukraina-nikogda-ne-vernet-krym--otvet-aksenova-1151777743.html

Почему Украина никогда не вернет Крым – ответ Аксенова

Возврат Крыма был "идеей фикс" у Запада и Украины, но крымчане остаются верны России и готовы ее защищать, в том числе в составе формирований "Барс-Крым". Об... РИА Новости Крым, 18.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Возврат Крыма был "идеей фикс" у Запада и Украины, но крымчане остаются верны России и готовы ее защищать, в том числе в составе формирований "Барс-Крым". Об этом заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24"."Возврат Крыма у украинских и западных политиков был "идеей фикс", это звучало в каждом интервью, в эфире каждого украинского телеканала. Но крымчане остаются верны своей стране, верны своему долгу, а долг каждого гражданина – поддерживать наших военнослужащих, и в этом вопросе никого подталкивать не нужно", - сказал он.Аксенов поблагодарил крымчан за неравнодушие и четкую гражданскую позицию, подчеркнув, что жителями республики движет патриотизм и чувство высокой ответственности перед страной."Именно поэтому сегодня большое количество крымчан в рядах подразделений "Барс-Крым" выполняют задачи, поставленные Министерством обороны РФ, как на территории республики, так и за ее пределами", - отметил он.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина сама отдала Крым России – ЛукашенкоРоссия не пойдет на уступки по Крыму и новым регионам – МИД РФЗеленский хочет провести референдум по вопросу территорий – СМИ

