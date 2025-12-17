Рейтинг@Mail.ru
17.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251217/ukraina-sama-otdala-krym-rossii--lukashenko-1151724347.html
Украина сама отдала Крым России – Лукашенко
Украина сама отдала Крым России – Лукашенко - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Украина сама отдала Крым России – Лукашенко
Украина сама отдала Крым России в 2014 году, отказавшись "защищать" эту землю, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому... РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Украина сама отдала Крым России в 2014 году, отказавшись "защищать" эту землю, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.Лукашенко отверг заявления некоторых украинских политиков о том, что в Крыму в 2014 году "началась война". Говоря о нынешнем процессе урегулирования украинского конфликта, Лукашенко отметил, что в процессе выработки договоренностей нужны определенные гарантии, которые обеспечат долгосрочный мир."Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина. (президент США Дональд) Трамп готов выступить гарантом этого. Все есть. Поэтому надо ускориться", - сказал он.В то же время если эскалация на Украине продолжится, последствия могут быть очень тяжелыми для Европы и для всего мира, убежден президент Белоруссии."По моему мнению,... если эта война продолжится, Украина может перестать существовать, ее может не оказаться на карте", - добавил Лукашенко.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва ни в коем случае не может пойти на компромисс по Крыму и новым регионам в ходе урегулирования украинского конфликта, поскольку данные территории по Конституции являются неотъемлемой частью России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт раскрыл смысл слов Зеленского о Крыме и референдуме по ДонбассуВ Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по ДонбассуНаглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме
07:10 17.12.2025 (обновлено: 07:14 17.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Украина сама отдала Крым России в 2014 году, отказавшись "защищать" эту землю, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.
"Если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю? Украинцы ее отдали. Они ее просто отдали россиянам", - цитирует РИА Новости белорусского лидера.
Лукашенко отверг заявления некоторых украинских политиков о том, что в Крыму в 2014 году "началась война".
"Война – когда лоб в лоб, с оружием в руках, воюют две стороны. В Крыму не было ни одного выстрела со стороны украинцев. А россиянам зачем было стрелять, когда они заняли и освободили, как они говорят, Крым? Стрелять не надо было, потому что за Крым никто не воевал, никто не сражался", – добавил он.
Говоря о нынешнем процессе урегулирования украинского конфликта, Лукашенко отметил, что в процессе выработки договоренностей нужны определенные гарантии, которые обеспечат долгосрочный мир.
"Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина. (президент США Дональд) Трамп готов выступить гарантом этого. Все есть. Поэтому надо ускориться", - сказал он.
В то же время если эскалация на Украине продолжится, последствия могут быть очень тяжелыми для Европы и для всего мира, убежден президент Белоруссии.
"По моему мнению,... если эта война продолжится, Украина может перестать существовать, ее может не оказаться на карте", - добавил Лукашенко.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва ни в коем случае не может пойти на компромисс по Крыму и новым регионам в ходе урегулирования украинского конфликта, поскольку данные территории по Конституции являются неотъемлемой частью России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
