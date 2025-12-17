https://crimea.ria.ru/20251217/ukraina-sama-otdala-krym-rossii--lukashenko-1151724347.html

Украина сама отдала Крым России в 2014 году, отказавшись "защищать" эту землю, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому...

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Украина сама отдала Крым России в 2014 году, отказавшись "защищать" эту землю, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.Лукашенко отверг заявления некоторых украинских политиков о том, что в Крыму в 2014 году "началась война". Говоря о нынешнем процессе урегулирования украинского конфликта, Лукашенко отметил, что в процессе выработки договоренностей нужны определенные гарантии, которые обеспечат долгосрочный мир."Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина. (президент США Дональд) Трамп готов выступить гарантом этого. Все есть. Поэтому надо ускориться", - сказал он.В то же время если эскалация на Украине продолжится, последствия могут быть очень тяжелыми для Европы и для всего мира, убежден президент Белоруссии."По моему мнению,... если эта война продолжится, Украина может перестать существовать, ее может не оказаться на карте", - добавил Лукашенко.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва ни в коем случае не может пойти на компромисс по Крыму и новым регионам в ходе урегулирования украинского конфликта, поскольку данные территории по Конституции являются неотъемлемой частью России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

