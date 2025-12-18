https://crimea.ria.ru/20251218/v-simferopole-sozdadut-dukhovno-kulturnyy-tsentr-i-rasshiryat-muzey-sv-luki-1151796386.html

В Симферополе создадут духовно-культурный центр и расширят музей св. Луки

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Глава Крымской митрополии митрополит Симферопольский и Крымский Тихон выступил с инициативой создания в Симферополе духовно-культурного центра. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в рамках подготовки к 150-летию святителя Луки.Создание центра предполагает реконструкцию территории Свято-Троицкого монастыря, где покоятся мощи святителя, расширение музея, посвященного его жизни, организацию инфраструктуры для паломников.По информации главы республики, планируется также изучить варианты размещения выставочной экспозиции "Россия – моя история" – мультимедийного исторического парка, в котором будет представлена летопись России с древности до наших дней, а также издание литературы и съемки фильма о святом Луке Крымском, сценарий которого готовит Владыка Тихон."Создаваемое духовно-культурное пространство в Симферополе будет способствовать развитию города как места притяжения для гостей Крыма: паломников, туристов, всех, кому интересна и дорога история страны. Благодарю владыку за труды на ниве просвещения, образования и благотворительности", - сказал Сергей Аксенов и выразил уверенность, что, объединив усилия Церкви, органов власти и общества, можно добиться значимых результатов в сохранении и развитии духовного и исторического наследия Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

