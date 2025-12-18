Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе создадут духовно-культурный центр и расширят музей св. Луки - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В Симферополе создадут духовно-культурный центр и расширят музей св. Луки
В Симферополе создадут духовно-культурный центр и расширят музей св. Луки - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В Симферополе создадут духовно-культурный центр и расширят музей св. Луки
Глава Крымской митрополии митрополит Симферопольский и Крымский Тихон выступил с инициативой создания в Симферополе духовно-культурного центра. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Глава Крымской митрополии митрополит Симферопольский и Крымский Тихон выступил с инициативой создания в Симферополе духовно-культурного центра. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в рамках подготовки к 150-летию святителя Луки.Создание центра предполагает реконструкцию территории Свято-Троицкого монастыря, где покоятся мощи святителя, расширение музея, посвященного его жизни, организацию инфраструктуры для паломников.По информации главы республики, планируется также изучить варианты размещения выставочной экспозиции "Россия – моя история" – мультимедийного исторического парка, в котором будет представлена летопись России с древности до наших дней, а также издание литературы и съемки фильма о святом Луке Крымском, сценарий которого готовит Владыка Тихон."Создаваемое духовно-культурное пространство в Симферополе будет способствовать развитию города как места притяжения для гостей Крыма: паломников, туристов, всех, кому интересна и дорога история страны. Благодарю владыку за труды на ниве просвещения, образования и благотворительности", - сказал Сергей Аксенов и выразил уверенность, что, объединив усилия Церкви, органов власти и общества, можно добиться значимых результатов в сохранении и развитии духовного и исторического наследия Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
В Симферополе создадут духовно-культурный центр и расширят музей св. Луки

В Симферополе создадут духовно-культурный центр и расширят музей святителя Луки

17:21 18.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Глава Крымской митрополии митрополит Симферопольский и Крымский Тихон выступил с инициативой создания в Симферополе духовно-культурного центра. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в рамках подготовки к 150-летию святителя Луки.
Создание центра предполагает реконструкцию территории Свято-Троицкого монастыря, где покоятся мощи святителя, расширение музея, посвященного его жизни, организацию инфраструктуры для паломников.

"Особое значение личность и наследие выдающегося хирурга и богослова святителя Луки (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого) имеют для медицинского сообщества. В связи с этим предполагается строительство комплекса для проведения профильных конференций, симпозиумов, образовательных мероприятий", - написал Аксенов после встречи с главой Крымской митрополии.

По информации главы республики, планируется также изучить варианты размещения выставочной экспозиции "Россия – моя история" – мультимедийного исторического парка, в котором будет представлена летопись России с древности до наших дней, а также издание литературы и съемки фильма о святом Луке Крымском, сценарий которого готовит Владыка Тихон.
"Создаваемое духовно-культурное пространство в Симферополе будет способствовать развитию города как места притяжения для гостей Крыма: паломников, туристов, всех, кому интересна и дорога история страны. Благодарю владыку за труды на ниве просвещения, образования и благотворительности", - сказал Сергей Аксенов и выразил уверенность, что, объединив усилия Церкви, органов власти и общества, можно добиться значимых результатов в сохранении и развитии духовного и исторического наследия Крыма.
