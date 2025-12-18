https://crimea.ria.ru/20251218/vtb-v-polovine-sluchayakh-obmana-zhertvy-sami-otdayut-dengi-moshennikam-1151776556.html

ВТБ: в половине случаях обмана жертвы сами отдают деньги мошенникам

ВТБ: в половине случаях обмана жертвы сами отдают деньги мошенникам

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Мошенники массово переключились на схемы с наличными, когда жертва сама лично передает свои деньги злоумышленникам - на такие случаи приходится около половины от всех хищений средств, сообщает пресс-служба ВТБ.Отмечается, что атака злоумышленников строится на тонком психологическом воздействии. Мошенники, представляясь сотрудниками службы безопасности банков или правоохранительных органов, создают у человека состояние паники, убеждая в критической угрозе для его средств на счетах.Далее под предлогом "защиты" или "временного безопасного хранения" накоплений злоумышленники настаивают на срочном снятии денег и их передаче курьеру или размещении в условленных тайниках (например, в почтовом ящике), рассказывает банк."Важно помнить, что ваши деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке", - добавил он.ВТБ советует прекратить разговор, если собеседник предлагает "спасти" средства. Для проверки информации необходимо самостоятельно перезвонить в контакт-центр банка по официальному номеру, указанному на обороте карты или на сайте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

