Крупный российский бизнес динамично заходит в Крым

Крупный российский бизнес динамично заходит в Крым

Крупный российский бизнес динамично заходит в Крым, после достижения целей специальной военной операции этот процесс приобретет массовый характер. Об этом... РИА Новости Крым, 18.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Крупный российский бизнес динамично заходит в Крым, после достижения целей специальной военной операции этот процесс приобретет массовый характер. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".При этом глава республики отметил, что не все большие компании РФ зашли на полуостров. В частности, не хватает присутствия крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний, работа которых могла бы стабилизировать ситуацию с поставками топлива в Крым.Тем не менее, когда будут достигнуты цели специальной военной операции, динамика захода в Крым крупного бизнеса приобретет массовый характер, уверен руководитель региона."Все-таки не хватает мирного времени, чтобы это все уже оформилось так же, как и в целом на материковой части нашей страны. Вопрос безопасности и логистики. Пока не работает все в штатном режиме, все равно угрозы сохраняются. Для некоторых это является определенным ограничителем. Мы понимаем этих людей", - отметил Аксенов.Глава РК также подчеркнул, что федеральный центр всегда оказывает поддержку Крыму по всем направлениям, и что в республике действует достаточно мер поддержки и льготных режимов, чтобы материковый бизнес мог бы здесь закрепиться и развиваться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывной рост: Крым стал первым в стране по популярности у туристовНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номераКрым и Абхазия утвердили план сотрудничества на ближайшие три года

крым

2025

