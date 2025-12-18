https://crimea.ria.ru/20251218/krupnyy-rossiyskiy-biznes-dinamichno-zakhodit-v-krym-1151777931.html
Крупный российский бизнес динамично заходит в Крым
2025-12-18T11:33
Практически все крупные бизнес-структуры России приняли решение работать в Крыму – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Крупный российский бизнес динамично заходит в Крым, после достижения целей специальной военной операции этот процесс приобретет массовый характер. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Динамика на заход крупного российского бизнеса есть. По большому счету, практически все структуры такие решения для себя приняли. Мы видим, что поступательно этот процесс идет… Крупные отельные сети заходят, интересуются, мы уже подбираем участки, сводим с местными предпринимателями", - сказал Аксенов.
При этом глава республики отметил, что не все большие компании РФ зашли на полуостров. В частности, не хватает присутствия крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний, работа которых могла бы стабилизировать ситуацию с поставками топлива в Крым.
Тем не менее, когда будут достигнуты цели специальной военной операции, динамика захода в Крым крупного бизнеса приобретет массовый характер, уверен руководитель региона.
"Все-таки не хватает мирного времени, чтобы это все уже оформилось так же, как и в целом на материковой части нашей страны. Вопрос безопасности и логистики. Пока не работает все в штатном режиме, все равно угрозы сохраняются. Для некоторых это является определенным ограничителем. Мы понимаем этих людей", - отметил Аксенов.
Глава РК также подчеркнул, что федеральный центр всегда оказывает поддержку Крыму по всем направлениям, и что в республике действует достаточно мер поддержки и льготных режимов, чтобы материковый бизнес мог бы здесь закрепиться и развиваться.
