https://crimea.ria.ru/20251219/den-svyatitelya-nikolaya-chudotvortsa--den-bogougodnykh-del-1142732150.html

День святителя Николая Чудотворца – день богоугодных дел

День святителя Николая Чудотворца – день богоугодных дел - РИА Новости Крым, 19.12.2025

День святителя Николая Чудотворца – день богоугодных дел

19 декабря считается Днем Святителя Николая Чудотворца. Широко почитаемый в России как величайших среди святых, первый заступник после Христа и Богоматери, он... РИА Новости Крым, 19.12.2025

2025-12-19T06:41

2025-12-19T06:41

2025-12-19T06:41

новости

праздники и памятные даты

святитель николай чудотворец

общество

религия

православие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110973/08/1109730853_0:36:966:579_1920x0_80_0_0_3b0d84ccb0a83899c713bf4826533ffd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. 19 декабря считается Днем Святителя Николая Чудотворца. Широко почитаемый в России как величайших среди святых, первый заступник после Христа и Богоматери, он издавна вызывает серьезных интерес большого числа исследователей. Подробнее о Святителе Николае, традициях 19 декабря читайте в справке РИА Новости Крым.Святитель Николай Чудотворец, покровитель бедных, путешественников, детей и незамужних девушек, был реальным человеком. Широко почитаемый в России как величайших среди святых, первый заступник после Христа и Богоматери, он издавна вызывает серьезных интерес большого числа исследователей. Существует даже особое направление в науке – николаеведение. О Николае Чудотворце известно доподлинно, что он родился в 270 году нашей эры и умер в возрасте 75 лет.Первые письменные свидетельства о деяниях святителя Николая найдены в записях константинопольского пресвитера Евстратия и относятся к VI веку. К началу VIII века относится похвальное слово святителю и чудотворцу Николаю, произнесенное святым Андреем Критским в соборном храме города Мира. Его автор называет праздник во имя святителя Николая священным и всепразднественным и сообщает, что в этот день происходят многочисленные собрания верующих в храме святителя.Начальная деятельность святителя Николая в качестве священнослужителя относится к периоду наиболее продолжительных в истории Римской империи гонений на христиан. Святитель Николай пользовался большим уважением и любовью у жителей Миры (современный город Демре). Прежде всего, это было связано с его благотворительной деятельностью.Житие святого повествует о том, что одним из первых его добрых дел была история о трех мешочках с золотом. Она относится к тому периоду жизни святителя Николая, когда он еще не был ни епископом, ни священником, а просто благочестивым юношей с добрым сердцем.Уже после того, как он получил наследство, разорилось жившее по соседству семейство, отец которого в отчаянии решил поступиться честью трех своих дочерей. Однако юноша Николай не мог допустить вынужденного грехопадения соседских дочерей. Он подкинул в их дом один за другим мешочки с пятьюдесятью золотыми динариями (что приблизительно равнялось двухмесячному жалованью римского легионера – самой высокооплачиваемой профессии в империи) в каждом, чтобы несчастный отец мог достойно выдать своих дочерей замуж. По обычаям того времени отсутствие наследства лишала девушек такой возможности. Свой благочестивый поступок Николай оставил в тайне.Святителя Николая высоко чтут на Востоке и Западе, его имя окружено мифами и легендами. Например, совершая паломничество в Иерусалим, Николай молитвой успокоил бушующее штормом море. После молитвы ожил матрос, который разбился, упав с мачты. Многочисленны сказания об исцелениях, исходящих от икон Николая.Умер Николай 6 декабря 334 года, дожив до глубокой старости. После смерти его признали святым. По церковному преданию, сохранились мощи Святого Николая, которые источали миро, исцеляющее прихожан.Существует версия, что именно в честь святителя Николая Чудотворца в 866 году был крещен Киевский князь Аскольд – первый на Руси князь-христианин. Над могилой Аскольда в Киеве святая княгиня Ольга построила первый храм на Руси в честь святителя Николая.Православные почитают святого Николая и как минимум дважды в год — 22 мая и 19 декабря, а нередко и каждую неделю по четвергам верующие совершают службы и обращают к нему свои молитвы. Один день связан с днем кончины Святителя, другой — с его преставлением. Дело в том, что в 1087 году мощи Николая Угодника пришлось спасать от турок, чтобы те их не осквернили, и перенести в Италию, в город Бар (Бари), где они и находятся до сих пор. С тех пор этот день стал почитаться как День Святителя Николая Чудотворца. Причем в мае его вначале праздновали только в Италии. Согласно преданиям, в то время многие не принимали этой даты, к примеру, христианский Запад и Восток, а также Греческая церковь. Издревле на Руси Николая Чудотворца особенно почитали, и многие считали его покровителем славянских народов. И только со временем традиция отмечать Николу зимнего и Николу летнего появилась в народе. В предновогоднее время к этому почитанию стали подмешивать изрядную долю мистицизма, связанную с магией и волшебством новогодних и рождественских праздников.Католики чествуют Святителя Николая 6 декабря — по старому стилю, а православные – 19 декабря, по новому стилю. В день памяти Святителя Николая, который отличался особой добротой, был одним из высочайших идеалов христианства, принято творить добрые дела. Считалось, что таким образом люди передают память о Святителе своим потомкам. До революции 1917 года в честь Николая Чудотворца на Руси было возведено большое количество храмов, написаны тысячи образов святого, в каждом доме была икона Святого. В этот день проходили благотворительные ярмарки, детям из бедных семей дарили подарки. Православным, которые держали Рождественский пост, разрешалось есть рыбу и растительное масло.Со дня Святителя Николая в Европе начинаются рождественские праздники. В католических странах на день Святого Николая дети перед тем, как ложиться спать, кладут около кровати большие носки, в которых утром находят подарки от Святого Николая. Считается, что в ночь с 5 на 6 декабря он приходит в сопровождении двух ангелов и двух чертей. Ангелы подсказывают Николаю, какие дети вели себя хорошо, а черти, в свою очередь, сообщают ему, кто в этом году недостоин подарка. И, тем не менее, добро всегда побеждает – никто не остается без сладостей. Традиция отмечать День святого Николая начали в Х веке в Германии, в память о добрых делах, которые совершил Чудотворец при жизни. 6 декабря, в день памяти святого Николая ученикам Кельнской церковноприходской школы впервые раздали сладости. Несколькими годами позже идею подхватили и горожане, начав вывешивать за двери сапожки и башмачки, чтобы Святой Николай положил в них сладкие подарки для детворы. Так появилась традиция дарить детям конфеты. Ей следуют и на Украине. Например, в восточных и центральных областях подарки принято оставлять под подушкой, а в западных областях дети сами заботятся о том, чтобы святой Николай не прошел мимо, и выставляют на подоконники пустые башмачки для подарков. В старину именно в День святого Николая молодежь начинала готовиться к святкам: шили костюмы для святочных гуляний, делали маски. Сегодня эта традиция утратила свою актуальность, зато появилась другая – в ночь на святого Николая девушки гадают на суженого. Кроме того, в эту ночь принято загадывать заветное желание и верить, что святой Николай обязательно его исполнит.Традиции Дня Святого Николая или Николы стараются возродить и в России. Православная церковь традиционно дарит в этот день обездоленным детям подарки. Также в городах устраивают благотворительные ярмарки. Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" протоиерей Владимир Кашлюк рассказал, что День святителя Николая - время полезных подарков и добрых дел, которые лучше совершать тайно, по примеру самого Чудотворца.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Традиция новогодних подарков связана с житием Святого Николая — священникГлавный волшебник: кто такой Дед Мороз и чего от него ждут крымчанеПоверить в чудо: 15 лучших рождественских книг

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, праздники и памятные даты, святитель николай чудотворец, общество, религия, православие