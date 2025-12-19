Рейтинг@Mail.ru
Путин ответил на вопрос о новых СВО - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Путин ответил на вопрос о новых СВО
Путин ответил на вопрос о новых СВО - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Путин ответил на вопрос о новых СВО
Россия не будет проводить никаких новых специальных военных операций, если Запад будет уважительно относиться к РФ и соблюдать ее интересы. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Россия не будет проводить никаких новых специальных военных операций, если Запад будет уважительно относиться к РФ и соблюдать ее интересы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года", отвечая на соответствующий вопрос журналиста BBC.Путин отметил, западные элиты пренебрегли интересами России в сфере безопасности и своими руками создали нынешнюю ситуацию, продолжая нагнетать обстановку заявлениями о подготовке к войне с РФ.
Путин ответил на вопрос о новых СВО

Новых СВО не будет в случае уважительного отношения Запада к России – Путин

14:55 19.12.2025 (обновлено: 15:03 19.12.2025)
 
Российские бойцы
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Россия не будет проводить никаких новых специальных военных операций, если Запад будет уважительно относиться к РФ и соблюдать ее интересы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года", отвечая на соответствующий вопрос журналиста BBC.
"Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, будете соблюдать наши интересы так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши, если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на восток", – сказал глава государства.
Путин отметил, западные элиты пренебрегли интересами России в сфере безопасности и своими руками создали нынешнюю ситуацию, продолжая нагнетать обстановку заявлениями о подготовке к войне с РФ.
"Но вы же понимаете, мы собираемся нападать на Европу? Ну что это за чушь? Делается это, исходя из внутриполитических соображений для того, чтобы создать образ врага, в данном случае – из России. Для того, чтобы прикрыть ошибки, которые системно совершались многими западными правительствами на протяжении ряда лет и в сфере экономики, и в сфере социальной политики", – подчеркнул российский лидер.
