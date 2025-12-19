https://crimea.ria.ru/20251219/putin-otvetil-na-vopros-o-novykh-svo-1151828045.html

Путин ответил на вопрос о новых СВО

Путин ответил на вопрос о новых СВО - РИА Новости Крым, 19.12.2025

Путин ответил на вопрос о новых СВО

Россия не будет проводить никаких новых специальных военных операций, если Запад будет уважительно относиться к РФ и соблюдать ее интересы. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 19.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Россия не будет проводить никаких новых специальных военных операций, если Запад будет уважительно относиться к РФ и соблюдать ее интересы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года", отвечая на соответствующий вопрос журналиста BBC.Путин отметил, западные элиты пренебрегли интересами России в сфере безопасности и своими руками создали нынешнюю ситуацию, продолжая нагнетать обстановку заявлениями о подготовке к войне с РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

