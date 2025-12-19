https://crimea.ria.ru/20251219/otboy-vozdushnoy-trevogi-obyavili-v-sevastopole-1151768510.html
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T14:45
новости сво
атаки всу на крым
крым
новости крыма
срочные новости крыма
новости севастополя
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Сирены звучали в городе 12 минут.Отбой тревоги дают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
новости сво, атаки всу на крым, крым, новости крыма, срочные новости крыма, новости севастополя, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
14:45 19.12.2025 (обновлено: 14:46 19.12.2025)