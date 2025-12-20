Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: потери украинских войск за сутки превысили 1500 боевиков - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Новости СВО: потери украинских войск за сутки превысили 1500 боевиков
Новости СВО: потери украинских войск за сутки превысили 1500 боевиков - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Новости СВО: потери украинских войск за сутки превысили 1500 боевиков
Армия России за прошедшие сутки освободила два населенных пункта и заняла более выгодные рубежи и позиции на отдельных участках фронта. Потери личного состава... РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T13:11
2025-12-20T13:11
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Армия России за прошедшие сутки освободила два населенных пункта и заняла более выгодные рубежи и позиции на отдельных участках фронта. Потери личного состава ВСУ превысили 1500 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Высокое Сумской области и нанесли поражение украинским формированиям в районах девяти населенных пунктов Сумщины и Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.Бойцы войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и разгромили боевиков в районах шести населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ превысили 240 человек, танк, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и 10 складов боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили украинские силы в районах пяти населенных пунктов ДНР, уничтожив свыше 265 солдат, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие. Также уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, станция РЭБ и четыре склада материальных средств.Подразделения войск "Центр" освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики и продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове. Нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери ВСУ составили до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны и нанесли поражение формированиям киевского режима в районах четырех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли свыше 260 военнослужащих, боевую бронированную машину и 10 автомобилей.Военнослужащие группировки войск "Днепр" разгромили боевиков в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада горючего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У ВСУ практически не осталось стратегических резервов – Путин Более половины Гуляйполя находится под контролем войск РФ В зоне СВО противник отходит по всем направлениям – Путин
Новости СВО: потери украинских войск за сутки превысили 1500 боевиков

13:11 20.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Армия России за прошедшие сутки освободила два населенных пункта и заняла более выгодные рубежи и позиции на отдельных участках фронта. Потери личного состава ВСУ превысили 1500 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Высокое Сумской области и нанесли поражение украинским формированиям в районах девяти населенных пунктов Сумщины и Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.
Бойцы войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и разгромили боевиков в районах шести населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ превысили 240 человек, танк, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и 10 складов боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили украинские силы в районах пяти населенных пунктов ДНР, уничтожив свыше 265 солдат, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие. Также уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, станция РЭБ и четыре склада материальных средств.
Подразделения войск "Центр" освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики и продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове. Нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери ВСУ составили до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны и нанесли поражение формированиям киевского режима в районах четырех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли свыше 260 военнослужащих, боевую бронированную машину и 10 автомобилей.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" разгромили боевиков в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада горючего.
