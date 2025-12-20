https://crimea.ria.ru/20251220/novosti-svo-poteri-ukrainskikh-voysk-za-sutki-prevysili-1500-boevikov-1151840979.html

Новости СВО: потери украинских войск за сутки превысили 1500 боевиков

Армия России за прошедшие сутки освободила два населенных пункта и заняла более выгодные рубежи и позиции на отдельных участках фронта. Потери личного состава... РИА Новости Крым, 20.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Армия России за прошедшие сутки освободила два населенных пункта и заняла более выгодные рубежи и позиции на отдельных участках фронта. Потери личного состава ВСУ превысили 1500 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Высокое Сумской области и нанесли поражение украинским формированиям в районах девяти населенных пунктов Сумщины и Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.Бойцы войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и разгромили боевиков в районах шести населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ превысили 240 человек, танк, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и 10 складов боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили украинские силы в районах пяти населенных пунктов ДНР, уничтожив свыше 265 солдат, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие. Также уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, станция РЭБ и четыре склада материальных средств.Подразделения войск "Центр" освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики и продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове. Нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери ВСУ составили до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны и нанесли поражение формированиям киевского режима в районах четырех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли свыше 260 военнослужащих, боевую бронированную машину и 10 автомобилей.Военнослужащие группировки войск "Днепр" разгромили боевиков в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада горючего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У ВСУ практически не осталось стратегических резервов – Путин Более половины Гуляйполя находится под контролем войск РФ В зоне СВО противник отходит по всем направлениям – Путин

