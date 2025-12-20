https://crimea.ria.ru/20251220/tovarooborot-rossii-i-afriki-dostig-28-mlrd-dollarov--lavrov-1151843467.html
Товарооборот России и Африки достиг 28 млрд долларов – Лавров
Товарооборот России и Африки достиг 28 млрд долларов – Лавров - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Товарооборот России и Африки достиг 28 млрд долларов – Лавров
Товарооборот России со странами Африки в прошлом году увеличился на 13%, достигнув 28 миллиардов долларов, и это далеко не предел. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20
2025-12-20T15:44
2025-12-20T15:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Товарооборот России со странами Африки в прошлом году увеличился на 13%, достигнув 28 миллиардов долларов, и это далеко не предел. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.Москва также положительно оценивает увеличение доли расчетов в российских рублях во взаимной торговле между нашими странами, отметил Лавров. По сравнению с прошлым годом за январь-октябрь нынешнего 2025 года этот показатель вырос до 84%.По словам министра, Россия увеличивает число торговых представительств на континенте, расширяет географию их охвата.Он также отметил, что РФ обсуждает с африканскими коллегами сотрудничество в сфере мирного атома. По его словам, 13 таких соглашений было подписано корпорацией "Росатом". В России обучение в сфере ядерных технологий проходят порядка 400 студентов из 23 африканских стран.Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка проходит 19-20 декабря в Каире. В мероприятии принимают участие главы внешнеполитических ведомств России, африканских государств и региональных интеграционных объединений континента. Планируется обсудить ход реализации договоренностей по итогам российско-африканских мероприятий на высшем и высоком уровнях, в том числе выполнение в полном объеме Плана действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023 – 2026 годы. Министры наметят дальнейшие шаги по развитию многопланового российско-африканского партнерства и укреплению его стратегического характера, уделив особое внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества и инвестиций.
Товарооборот России и Африки достиг 28 млрд долларов – Лавров
Доля взаиморасчетов России и стран Африки в рублях выросла до 84% - Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Товарооборот России со странами Африки в прошлом году увеличился на 13%, достигнув 28 миллиардов долларов, и это далеко не предел. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.
"Укрепляется торгово-экономическое сотрудничество. В прошлом году товарооборот увеличился на 13%, составив 28 млрд долларов, и я убежден: это далеко не предел", – сказал глава МИД РФ.
Москва также положительно оценивает увеличение доли расчетов в российских рублях во взаимной торговле между нашими странами, отметил Лавров. По сравнению с прошлым годом за январь-октябрь нынешнего 2025 года этот показатель вырос до 84%.
По словам министра, Россия увеличивает число торговых представительств на континенте, расширяет географию их охвата.
"Предполагается, что к концу следующего года деятельность наших торгпредств будет распространяться на 15 стран Африки. Понятно, что это еще не предел, это работа еще продолжится", – добавил Лавров.
Он также отметил, что РФ обсуждает с африканскими коллегами сотрудничество в сфере мирного атома. По его словам, 13 таких соглашений было подписано корпорацией "Росатом". В России обучение в сфере ядерных технологий проходят порядка 400 студентов из 23 африканских стран.
"Наша страна также обладает всеми необходимыми компетенциями для реализации под ключ проектов атомных электростанций малой мощности", – подытожил глава российского дипведомства.
Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка проходит 19-20 декабря в Каире. В мероприятии принимают участие главы внешнеполитических ведомств России, африканских государств и региональных интеграционных объединений континента. Планируется обсудить ход реализации договоренностей по итогам российско-африканских мероприятий на высшем и высоком уровнях, в том числе выполнение в полном объеме Плана действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023 – 2026 годы. Министры наметят дальнейшие шаги по развитию многопланового российско-африканского партнерства и укреплению его стратегического характера, уделив особое внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества и инвестиций.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.