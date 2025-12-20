https://crimea.ria.ru/20251220/tovarooborot-rossii-i-afriki-dostig-28-mlrd-dollarov--lavrov-1151843467.html

Товарооборот России и Африки достиг 28 млрд долларов – Лавров

Товарооборот России и Африки достиг 28 млрд долларов – Лавров - РИА Новости Крым, 20.12.2025

Товарооборот России и Африки достиг 28 млрд долларов – Лавров

Товарооборот России со странами Африки в прошлом году увеличился на 13%, достигнув 28 миллиардов долларов, и это далеко не предел. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 20.12.2025

2025-12-20T15:44

2025-12-20T15:44

2025-12-20T15:44

сергей лавров

россия

африка

сотрудничество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/14/1148862541_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_b32fc33e5ddd37f0a6d37021c574c52f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Товарооборот России со странами Африки в прошлом году увеличился на 13%, достигнув 28 миллиардов долларов, и это далеко не предел. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.Москва также положительно оценивает увеличение доли расчетов в российских рублях во взаимной торговле между нашими странами, отметил Лавров. По сравнению с прошлым годом за январь-октябрь нынешнего 2025 года этот показатель вырос до 84%.По словам министра, Россия увеличивает число торговых представительств на континенте, расширяет географию их охвата.Он также отметил, что РФ обсуждает с африканскими коллегами сотрудничество в сфере мирного атома. По его словам, 13 таких соглашений было подписано корпорацией "Росатом". В России обучение в сфере ядерных технологий проходят порядка 400 студентов из 23 африканских стран.Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка проходит 19-20 декабря в Каире. В мероприятии принимают участие главы внешнеполитических ведомств России, африканских государств и региональных интеграционных объединений континента. Планируется обсудить ход реализации договоренностей по итогам российско-африканских мероприятий на высшем и высоком уровнях, в том числе выполнение в полном объеме Плана действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023 – 2026 годы. Министры наметят дальнейшие шаги по развитию многопланового российско-африканского партнерства и укреплению его стратегического характера, уделив особое внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества и инвестиций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

африка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, россия, африка, сотрудничество, в мире