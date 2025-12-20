https://crimea.ria.ru/20251220/umer-narodnyy-artist-rossii-anatoliy-lobotskiy-1151841989.html

Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий

Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Анатолий Лобоцкий умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на народную РИА Новости Крым, 20.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Анатолий Лобоцкий умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на народную артистку России Юлию Рутберг.Анатолий Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове. В 1985 году окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского (ГИТИС) (мастерская Андрея Гончарова). Был принят в труппу Московского академического театра имени Маяковского.В 2000 году сыграл главную роль в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов", за которую впоследствии получил приз в номинации "лучшая мужская роль" на IX Всероссийском кинофестивале "Виват, кино России!" в Санкт-Петербурге. Кинокартина принесла Лобоцкому широкую известность.Сыграл множество ролей в кинофильмах и сериалах, в том числе "Адмиралъ" (2009), "Катя. Военная история" (2009), "Поп" (2010), "Калашников" (2020) и других.В 2013 году Лобоцкому присвоено звание народного артиста России за большие заслуги в области кинематографического, музыкального, театрального и хореографического искусства.В 2019 году был награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

