Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий
Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий
20.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым.
Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий
Российский актер театра и кино Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Анатолий Лобоцкий умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на народную артистку России Юлию Рутберг.
По ее словам, причиной смерти актера стала продолжительная болезнь.
Анатолий Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове. В 1985 году окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского (ГИТИС) (мастерская Андрея Гончарова). Был принят в труппу Московского академического театра имени Маяковского.
В 2000 году сыграл главную роль в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов", за которую впоследствии получил приз в номинации "лучшая мужская роль" на IX Всероссийском кинофестивале "Виват, кино России!" в Санкт-Петербурге. Кинокартина принесла Лобоцкому широкую известность.
Сыграл множество ролей в кинофильмах и сериалах, в том числе "Адмиралъ" (2009), "Катя. Военная история" (2009), "Поп" (2010), "Калашников" (2020) и других.
В 2013 году Лобоцкому присвоено звание народного артиста России за большие заслуги в области кинематографического, музыкального, театрального и хореографического искусства.
В 2019 году был награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
