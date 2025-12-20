Рейтинг@Mail.ru
Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251220/umer-narodnyy-artist-rossii-anatoliy-lobotskiy-1151841989.html
Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий
Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий
Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Анатолий Лобоцкий умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на народную РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T14:21
2025-12-20T14:21
кино
театр
утраты
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151841806_0:0:3214:1808_1920x0_80_0_0_6fa2e005f81e3c0dee241387e6a02dac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Анатолий Лобоцкий умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на народную артистку России Юлию Рутберг.Анатолий Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове. В 1985 году окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского (ГИТИС) (мастерская Андрея Гончарова). Был принят в труппу Московского академического театра имени Маяковского.В 2000 году сыграл главную роль в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов", за которую впоследствии получил приз в номинации "лучшая мужская роль" на IX Всероссийском кинофестивале "Виват, кино России!" в Санкт-Петербурге. Кинокартина принесла Лобоцкому широкую известность.Сыграл множество ролей в кинофильмах и сериалах, в том числе "Адмиралъ" (2009), "Катя. Военная история" (2009), "Поп" (2010), "Калашников" (2020) и других.В 2013 году Лобоцкому присвоено звание народного артиста России за большие заслуги в области кинематографического, музыкального, театрального и хореографического искусства.В 2019 году был награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151841806_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_fa7ba5122f9ec11b19d74310fad3e8b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино, театр, утраты, новости, общество
Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий

Российский актер театра и кино Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни

14:21 20.12.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Анатолий Лобоцкий
Актер Анатолий Лобоцкий - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Анатолий Лобоцкий умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на народную артистку России Юлию Рутберг.
По ее словам, причиной смерти актера стала продолжительная болезнь.
Анатолий Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове. В 1985 году окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского (ГИТИС) (мастерская Андрея Гончарова). Был принят в труппу Московского академического театра имени Маяковского.
В 2000 году сыграл главную роль в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов", за которую впоследствии получил приз в номинации "лучшая мужская роль" на IX Всероссийском кинофестивале "Виват, кино России!" в Санкт-Петербурге. Кинокартина принесла Лобоцкому широкую известность.
Сыграл множество ролей в кинофильмах и сериалах, в том числе "Адмиралъ" (2009), "Катя. Военная история" (2009), "Поп" (2010), "Калашников" (2020) и других.
В 2013 году Лобоцкому присвоено звание народного артиста России за большие заслуги в области кинематографического, музыкального, театрального и хореографического искусства.
В 2019 году был награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КиноТеатрУтратыНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:16Урожай капусты в Крыму бьет рекорды
14:54Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном море
14:37Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой – Путин
14:21Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий
14:16На Украине подсчитали стоимость выборов президента и депутатов Рады
13:53Открытие нового отделения экстренной помощи в Симферополе перенесли
13:32Мощные прилеты по Одессе: в порту Южный пылает пожар
13:11Новости СВО: потери украинских войск за сутки превысили 1500 боевиков
13:05Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь
12:39На Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техники
12:22Шесть человек погибли в жутком ДТП с автобусом и фурами в Омской области
12:17Обломки дронов упали на пути в Воронежской области – что известно
12:08Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР
11:56Удары по Украине сегодня: несколько областей остались без света
11:39Орбан заявил о качественном сдвиге в военной логике Европы
11:22В Алуште изменили график подачи воды
10:54Буданов* сделал шокирующее признание о мобилизации на Украине
10:33Подросток из Курска попал в колонию за попытку примкнуть к террористам
10:15На страже безопасности крымчан: Аксенов поздравил сотрудников ФСБ
10:01Эпидсезон в Крыму: заболеваемость ОРВИ и гриппом растет
Лента новостейМолния