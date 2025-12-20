https://crimea.ria.ru/20251220/tramp-kak-yavlenie-evropa-i-zelenskiy-ischut-shans-sorvat-mirnye-peregovory-1151832386.html

Трамп как явление: Европа и Зеленский ищут шанс сорвать мирные переговоры

2025-12-20T17:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Усилившееся на фоне переговорного процесса по Украине противостояние сторонников войны с Россией и компромиссных трампистов рискует перерасти в США в самые невероятные сценарии политических событий, вплоть до вооруженной борьбы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По мнению политолога, все заявления, которые в последнее время делает глава киевского режима Владимир Зеленский, в частности, о необходимости получить гарантии от США для Украины в случае заключения мира с Россией, являются попытками европейского "ястребиного" политикума остановить переговорный процесс с РФ.Сегодня политические лидеры в Европе не случайно продолжают заявлять о поддержке Киева – все продумано, считает эксперт.По мнению Шипилина, совершенно очевидно, что противники Трампа в Европе, заручившись поддержкой демократов в США, не теряют надежды на то, что ситуация в Штатах изменится после выборов в Конгресс в 2026 году – "морок спадет, к власти опять придут их единомышленники глобалисты, а Трамп будет нейтрализован", заметил политолог.Политолог выразил надежду на то, что вооруженного столкновения сторонников власти и оппозиции в США все-таки получится избежать.19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции "Итоги года" отметил, что президент США Дональд Трамп делает большие усилия по урегулированию на Украине, а встрече в Анкоридже Москва практически согласилась с его предложениями по мирному урегулированию. "Мяч на стороне киевского режима и его европейских спонсоров", – подчеркнул Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Половина Украины готова признать суверенитет России над занятыми землямиРоссия не пойдет на уступки по Крыму и новым регионам – МИД РФБезопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО

