Большинство ледников растают и повысится уровень моря: когда ждать пика

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха при помощи климатических моделей предсказали, что к концу века может растаять 79% ледников.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха при помощи климатических моделей предсказали, что к концу века может растаять 79% ледников. Об этом сообщает ФОБОС со ссылкой на результаты работы ученых, опубликованных в журнале Nature Climate Change.Всего в мире 211 000 ледников – за последние 20 лет растаяло как минимум 4000, уточнили специалисты.Если средняя температура вырастет на два градуса, то исчезнет 63% ледников. И 91% ледников исчезнет, если выбросы не сократятся и на планете потеплеет на четыре градуса.Согласно расчетам ученых, в этом столетии таяние ледников повысит уровень моря на 25 сантиметров.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что глобально температура на Земле повышается из-за деятельности человека – это в разы превышает влияние природных явлений, которые могут нагревать планету.Как пишет британская газета The Guardian, Земля столкнулась с угрозой климатической катастрофы из-за гибели коралловых рифов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустыньУченый назвал главные опасности для Черного моряВ Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанции

