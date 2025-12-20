https://crimea.ria.ru/20251220/bolshinstvo-lednikov-rastayut-i-povysitsya-uroven-morya-kogda-zhdat-pika-1151824073.html
Большинство ледников растают и повысится уровень моря: когда ждать пика
Большинство ледников растают и повысится уровень моря: когда ждать пика
Большинство ледников растают и повысится уровень моря: когда ждать пика
Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха при помощи климатических моделей предсказали, что к концу века может растаять 79% ледников.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха при помощи климатических моделей предсказали, что к концу века может растаять 79% ледников. Об этом сообщает ФОБОС со ссылкой на результаты работы ученых, опубликованных в журнале Nature Climate Change.Всего в мире 211 000 ледников – за последние 20 лет растаяло как минимум 4000, уточнили специалисты.Если средняя температура вырастет на два градуса, то исчезнет 63% ледников. И 91% ледников исчезнет, если выбросы не сократятся и на планете потеплеет на четыре градуса.Согласно расчетам ученых, в этом столетии таяние ледников повысит уровень моря на 25 сантиметров.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что глобально температура на Земле повышается из-за деятельности человека – это в разы превышает влияние природных явлений, которые могут нагревать планету.Как пишет британская газета The Guardian, Земля столкнулась с угрозой климатической катастрофы из-за гибели коралловых рифов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустыньУченый назвал главные опасности для Черного моряВ Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанции
Новости
Большинство ледников растают и повысится уровень моря: когда ждать пика
Таяние большинства ледников повысит уровень моря уже в этом столетии – прогноз ученых
22:03 20.12.2025 (обновлено: 22:07 20.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха при помощи климатических моделей предсказали, что к концу века может растаять 79% ледников. Об этом сообщает ФОБОС со ссылкой на результаты работы ученых, опубликованных в журнале Nature Climate Change.
Всего в мире 211 000 ледников – за последние 20 лет растаяло как минимум 4000, уточнили специалисты.
"Если государства мира выполнят свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, то к концу века средняя температура на планете окажется на 2,7 градуса выше, чем она была до промышленной революции. В этом случае, по расчетам ученых, к 2100 году исчезнет 79% мировых ледников", – говорится в сообщении.
Если средняя температура вырастет на два градуса, то исчезнет 63% ледников. И 91% ледников исчезнет, если выбросы не сократятся и на планете потеплеет на четыре градуса.
Согласно расчетам ученых, в этом столетии таяние ледников повысит уровень моря на 25 сантиметров.
"По оценкам авторов работы, пик скорости таяния придется на середину века. Процесс замедлится, когда исчезнут небольшие горные ледники и останутся более крупные, например, в Арктике и Антарктиде", – уточнили ученые.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что глобально температура
на Земле повышается из-за деятельности человека – это в разы превышает влияние природных явлений, которые могут нагревать планету.
Как пишет британская газета The Guardian, Земля столкнулась с угрозой климатической катастрофы
из-за гибели коралловых рифов.
