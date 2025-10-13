https://crimea.ria.ru/20251013/tochka-nevozvrata-uchenye-zayavili-o-priblizhenii-klimaticheskoy-katastrofy-1150153769.html

"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы

"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы - РИА Новости Крым, 13.10.2025

"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы

Земля столкнулась с угрозой климатической катастрофы из-за гибели коралловых рифов. Об этом пишет британская газета The Guardian. РИА Новости Крым, 13.10.2025

2025-10-13T21:17

2025-10-13T21:17

2025-10-13T21:17

земля

климат

в мире

новости

общество

наука и технологии

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110622/53/1106225310_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_2b0d294ada2e158579caf4acdbb1660b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Земля столкнулась с угрозой климатической катастрофы из-за гибели коралловых рифов. Об этом пишет британская газета The Guardian.Доклад группы из 106 ученых из 23 стран подчеркивает необходимость срочных действий по ограничению глобального потепления до 1,2 градусов Цельсия. В противном случае кораллы в теплых морях могут практически полностью исчезнуть.В документе также отмечается, что мир близок к преодолению других критических точек: это высыхание Амазонки, разрушение крупных океанических течений и утрата ледяных щитов.Ранее ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Виктор Мельников рассказывал, что за последние десятилетия Черное море стремительно теряет способность к самовосстановлению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменение климата влияет на рыбу в Черном мореНа Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причинуОдин из ближайших пяти лет может стать самым теплым в истории

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, климат, в мире, новости, общество, наука и технологии, мнения