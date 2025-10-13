https://crimea.ria.ru/20251013/tochka-nevozvrata-uchenye-zayavili-o-priblizhenii-klimaticheskoy-katastrofy-1150153769.html
"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы
Земля столкнулась с угрозой климатической катастрофы из-за гибели коралловых рифов. Об этом пишет британская газета The Guardian. РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Земля столкнулась с угрозой климатической катастрофы из-за гибели коралловых рифов. Об этом пишет британская газета The Guardian.Доклад группы из 106 ученых из 23 стран подчеркивает необходимость срочных действий по ограничению глобального потепления до 1,2 градусов Цельсия. В противном случае кораллы в теплых морях могут практически полностью исчезнуть.В документе также отмечается, что мир близок к преодолению других критических точек: это высыхание Амазонки, разрушение крупных океанических течений и утрата ледяных щитов.Ранее ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Виктор Мельников рассказывал, что за последние десятилетия Черное море стремительно теряет способность к самовосстановлению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменение климата влияет на рыбу в Черном мореНа Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причинуОдин из ближайших пяти лет может стать самым теплым в истории
