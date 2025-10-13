Рейтинг@Mail.ru
"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы - РИА Новости Крым, 13.10.2025
"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы
"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы - РИА Новости Крым, 13.10.2025
"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы
Земля столкнулась с угрозой климатической катастрофы из-за гибели коралловых рифов. Об этом пишет британская газета The Guardian. РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Земля столкнулась с угрозой климатической катастрофы из-за гибели коралловых рифов. Об этом пишет британская газета The Guardian.Доклад группы из 106 ученых из 23 стран подчеркивает необходимость срочных действий по ограничению глобального потепления до 1,2 градусов Цельсия. В противном случае кораллы в теплых морях могут практически полностью исчезнуть.В документе также отмечается, что мир близок к преодолению других критических точек: это высыхание Амазонки, разрушение крупных океанических течений и утрата ледяных щитов.Ранее ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Виктор Мельников рассказывал, что за последние десятилетия Черное море стремительно теряет способность к самовосстановлению.
земля, климат, в мире, новости, общество, наука и технологии, мнения
"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы

Земля близка к климатической катастрофе из-за исчезновения кораллов и экосистем – ученые

21:17 13.10.2025
 
© © Flickr/ NASA JohnsonВид Земли
Вид Земли
© © Flickr/ NASA Johnson
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Земля столкнулась с угрозой климатической катастрофы из-за гибели коралловых рифов. Об этом пишет британская газета The Guardian.
"Земля достигла первой катастрофической точки невозврата, связанной с выбросами парниковых газов: тепловодные коралловые рифы теперь сталкиваются с долгосрочным упадком и ставят под угрозу жизнеобеспечение сотен миллионов людей", – говорится в публикации со ссылкой на данные ученых.
Доклад группы из 106 ученых из 23 стран подчеркивает необходимость срочных действий по ограничению глобального потепления до 1,2 градусов Цельсия. В противном случае кораллы в теплых морях могут практически полностью исчезнуть.
В документе также отмечается, что мир близок к преодолению других критических точек: это высыхание Амазонки, разрушение крупных океанических течений и утрата ледяных щитов.
Ранее ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Виктор Мельников рассказывал, что за последние десятилетия Черное море стремительно теряет способность к самовосстановлению.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как изменение климата влияет на рыбу в Черном море
На Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причину
Один из ближайших пяти лет может стать самым теплым в истории
 
ЗемляКлиматВ миреНовостиОбществоНаука и технологииМнения
 
