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В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь
В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь - РИА Новости Крым, 14.11.2024
В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь
В Крыму под влиянием глобального потепления в ближайшие десятилетия могут появиться зоны полупустынь вместо привычных крымских степей. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T13:57
2024-11-14T13:57
2024-11-14T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму под влиянием глобального потепления в ближайшие десятилетия могут появиться зоны полупустынь вместо привычных крымских степей. Об этом РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Так ученый прокомментировал результаты исследований коллег из Южного федерального университета (ЮФУ), опубликованные в научном журнале International Journal of Biometeorology. Согласно их данным, в России за последние десять лет зона пустынь и полупустынь расширилась на 5 505 квадратных километров.Он рекомендует заблаговременно продумать изменения в народном хозяйстве, чтобы приспособиться к новым условиям и не потерять земли сельскохозяйственного назначения.Ученые из ЮФУ установили, что с 1961 по 2020 год среднегодовая температура на юге России повышалась на 0,31 градуса каждую декаду, на 4,8 за декаду повышался уровень осадков. Это сопровождалось существенным смещением зон увлажнения – территории пустынных и полупустынных зон расширялись с востока на запад, замещая степную и лесостепную зоны."Площадь полупустынной и пустынной зоны в среднем расширилась на 5,505 тыс. квадратных километров за десятилетие", - утверждают авторы статьи.Это закономерно, объясняет Игорь Вахрушев. В условиях современного глобального изменения климата наблюдается перераспределение осадков, сокращение их количества в некоторых регионах и повышение среднегодовых температур."Это глобальное потепление особенно активно происходит в России, влияя на особенности различных природных зон. Границы между ландшафтными зонами, являющиеся переходными областями, начинают смещаться, тем самым расширяя зону пустынь и полупустынь", - пояснил Вахрушев.Для Европы глобальное потепление может обернуться сначала глобальным ледниковым периодом, сообщил ранее доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой географии и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского Борис Вахрушев. Это произойдет вследствие таяния ледников и изменения направления теплого течения Гольфстрим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вильфанд объяснил резкое похолодание в КрымуЦиклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до КрымаО каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на Валдае
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крым, игорь вахрушев, новости крыма, климат, мнения
В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь
На севере и западе Крыма степи могут перейти в зону полупустынь
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
В Крыму под влиянием глобального потепления в ближайшие десятилетия могут появиться зоны полупустынь вместо привычных крымских степей. Об этом РИА Новости Крым
рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
Так ученый прокомментировал результаты исследований коллег из Южного федерального университета (ЮФУ), опубликованные в научном журнале International Journal of Biometeorology
. Согласно их данным, в России за последние десять лет зона пустынь и полупустынь расширилась на 5 505 квадратных километров.
"Изменение среднегодовой температуры, характер погоды в разное время года и перераспределение уровня влаги могут привести к появлению более засушливых районов с признаками полупустынь, особенно на севере и востоке полуострова. Этот процесс будет происходить медленно, хотя в научном контексте изменения достаточно быстрые", - объяснил Вахрушев.
Он рекомендует заблаговременно продумать изменения в народном хозяйстве, чтобы приспособиться к новым условиям и не потерять земли сельскохозяйственного назначения.
Ученые из ЮФУ установили, что с 1961 по 2020 год среднегодовая температура на юге России повышалась на 0,31 градуса каждую декаду, на 4,8 за декаду повышался уровень осадков. Это сопровождалось существенным смещением зон увлажнения – территории пустынных и полупустынных зон расширялись с востока на запад, замещая степную и лесостепную зоны.
"Площадь полупустынной и пустынной зоны в среднем расширилась на 5,505 тыс. квадратных километров за десятилетие", - утверждают авторы статьи.
Это закономерно, объясняет Игорь Вахрушев. В условиях современного глобального изменения климата наблюдается перераспределение осадков, сокращение их количества в некоторых регионах и повышение среднегодовых температур.
"Это глобальное потепление особенно активно происходит в России, влияя на особенности различных природных зон. Границы между ландшафтными зонами, являющиеся переходными областями, начинают смещаться, тем самым расширяя зону пустынь и полупустынь", - пояснил Вахрушев.
Для Европы глобальное потепление может обернуться сначала глобальным ледниковым периодом
, сообщил ранее доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой географии и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского Борис Вахрушев. Это произойдет вследствие таяния ледников и изменения направления теплого течения Гольфстрим.
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