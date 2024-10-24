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В Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму

В Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму - РИА Новости Крым, 24.10.2024

В Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму

Изменения температуры или направления течения Гольфстрим может привести к новому ледниковому периоду в странах Европы и к потеплению климата в России и, в... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T16:32

2024-10-24T16:32

2024-10-24T16:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Изменения температуры или направления течения Гольфстрим может привести к новому ледниковому периоду в странах Европы и к потеплению климата в России и, в частности, в Крыму. Об этом РИА Новости Крым заявил доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой географии и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского Борис Вахрушев.Так ученый прокомментировал открытое письмо ведущих климатологов мира, авторы которого пишут о том, что в Атлантическом океане происходит ослабление циркуляции всех крупных течений. В частности, речь идет об изменении Гольфстрима, который несет тепло из южных широт к более высоким северным. Происходящее может привести к глобальной климатической катастрофе уже в ближайшие десятилетия."Что такое течение, если простыми словами? Это река без твердых берегов, как в настоящей реке. Гольфстрим движется в северном направлении вдоль берегов Северной Америки. И если температура сравняется в океаническом течении и в окружающей акватории, то оно исчезнет", - объясняет Борис Вахрушев.Настоящие "Сумерки Европы"Сейчас из-за глобального потепления климата происходит нагревание Мирового океана, и контрасты температур между течениями и окружающими водами нивелируются.В истории Земли такие периоды уже происходили, отметил Вахрушев. Во время последних оледенений, в частности Алтайского, которое произошло 20 тысяч лет назад, Гольфстрим прекращал свое существование.Малый ледниковый периодСерьезную угрозу Гольфстриму несут тающие ледники Гренландии, продолжает Вахрушев. Холодная вода имеет большую плотность, чем теплая, и поэтому она не пропустит теплое течение. В результате поток может рассеяться или раствориться. В любом случае это приведет к так называемому малому ледниковому периоду, который уже случался в эпоху Средневековья и привел к многочисленным войнам, сказал он.В современном мире изменение в системе ключевых океанических течений также может привести к разрухе в сельском хозяйстве Северной и Западной Европы, и как следствие – к большим экономическим потрясениям и голоду.Как изменение Гольфстрима может повлиять на КрымВ России изменение Гольфстрима, вероятнее всего, может привести к потеплению климата: из умеренно холодного он превратится в умеренно теплый, а если эта тенденция продлится долго, то климат станет пустынным.В Крыму в этом случае на несколько градусов повысится среднегодовая температура, отметил ученый, что может привести к самым разным последствиям."Агрономы говорят, что когда в период цветения держится температура буквально на один градус выше, чем обычно, то некоторые культуры вдруг неожиданно начинают давать большую урожайность. Это хорошо. Но при условии, что потепление не продлится долго", - считает Борис Вахрушев.Климат - сбалансированная географическая система, которая сейчас из-за вмешательства человека "разбалансировалась", подчеркнул ученый. Если не принять срочных мер и не начать относиться к мировому балансу с уважением, катастрофа может произойти уже при жизни нынешнего поколения людей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег он и в Африке снег: для борьбы со стихией в ЮАР привлечена армия Чем грозит Крыму глобальное потеплениеХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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