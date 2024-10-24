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В Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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В Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму
В Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму - РИА Новости Крым, 24.10.2024
В Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму
Изменения температуры или направления течения Гольфстрим может привести к новому ледниковому периоду в странах Европы и к потеплению климата в России и, в... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T16:32
2024-10-24T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Изменения температуры или направления течения Гольфстрим может привести к новому ледниковому периоду в странах Европы и к потеплению климата в России и, в частности, в Крыму. Об этом РИА Новости Крым заявил доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой географии и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского Борис Вахрушев.Так ученый прокомментировал открытое письмо ведущих климатологов мира, авторы которого пишут о том, что в Атлантическом океане происходит ослабление циркуляции всех крупных течений. В частности, речь идет об изменении Гольфстрима, который несет тепло из южных широт к более высоким северным. Происходящее может привести к глобальной климатической катастрофе уже в ближайшие десятилетия."Что такое течение, если простыми словами? Это река без твердых берегов, как в настоящей реке. Гольфстрим движется в северном направлении вдоль берегов Северной Америки. И если температура сравняется в океаническом течении и в окружающей акватории, то оно исчезнет", - объясняет Борис Вахрушев.Настоящие "Сумерки Европы"Сейчас из-за глобального потепления климата происходит нагревание Мирового океана, и контрасты температур между течениями и окружающими водами нивелируются.В истории Земли такие периоды уже происходили, отметил Вахрушев. Во время последних оледенений, в частности Алтайского, которое произошло 20 тысяч лет назад, Гольфстрим прекращал свое существование.Малый ледниковый периодСерьезную угрозу Гольфстриму несут тающие ледники Гренландии, продолжает Вахрушев. Холодная вода имеет большую плотность, чем теплая, и поэтому она не пропустит теплое течение. В результате поток может рассеяться или раствориться. В любом случае это приведет к так называемому малому ледниковому периоду, который уже случался в эпоху Средневековья и привел к многочисленным войнам, сказал он.В современном мире изменение в системе ключевых океанических течений также может привести к разрухе в сельском хозяйстве Северной и Западной Европы, и как следствие – к большим экономическим потрясениям и голоду.Как изменение Гольфстрима может повлиять на КрымВ России изменение Гольфстрима, вероятнее всего, может привести к потеплению климата: из умеренно холодного он превратится в умеренно теплый, а если эта тенденция продлится долго, то климат станет пустынным.В Крыму в этом случае на несколько градусов повысится среднегодовая температура, отметил ученый, что может привести к самым разным последствиям."Агрономы говорят, что когда в период цветения держится температура буквально на один градус выше, чем обычно, то некоторые культуры вдруг неожиданно начинают давать большую урожайность. Это хорошо. Но при условии, что потепление не продлится долго", - считает Борис Вахрушев.Климат - сбалансированная географическая система, которая сейчас из-за вмешательства человека "разбалансировалась", подчеркнул ученый. Если не принять срочных мер и не начать относиться к мировому балансу с уважением, катастрофа может произойти уже при жизни нынешнего поколения людей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег он и в Африке снег: для борьбы со стихией в ЮАР привлечена армия Чем грозит Крыму глобальное потеплениеХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление
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борис вахрушев, климат, земля, природа, мнения, крым, европа, россия, в мире, атлантический океан
В Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму

Охлаждение Гольфстрима может привести к оледенению Европы и потеплению в России - ученый

16:32 24.10.2024
 
© © Flickr/ NASA JohnsonВид Земли
Вид Земли
© © Flickr/ NASA Johnson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Изменения температуры или направления течения Гольфстрим может привести к новому ледниковому периоду в странах Европы и к потеплению климата в России и, в частности, в Крыму. Об этом РИА Новости Крым заявил доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой географии и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского Борис Вахрушев.
Так ученый прокомментировал открытое письмо ведущих климатологов мира, авторы которого пишут о том, что в Атлантическом океане происходит ослабление циркуляции всех крупных течений. В частности, речь идет об изменении Гольфстрима, который несет тепло из южных широт к более высоким северным. Происходящее может привести к глобальной климатической катастрофе уже в ближайшие десятилетия.
"Что такое течение, если простыми словами? Это река без твердых берегов, как в настоящей реке. Гольфстрим движется в северном направлении вдоль берегов Северной Америки. И если температура сравняется в океаническом течении и в окружающей акватории, то оно исчезнет", - объясняет Борис Вахрушев.

Настоящие "Сумерки Европы"

Сейчас из-за глобального потепления климата происходит нагревание Мирового океана, и контрасты температур между течениями и окружающими водами нивелируются.

"Гольфстрим несет тепло к берегам Европы, это так называемая "печка Западной Европы". Это Великобритания, Франция, скандинавские страны. Если горячего течения не станет, то это тепло не будет доходить, там может возникнуть ледниковый период, и Европа погрузится в суровый холод", - говорит ученый.

В истории Земли такие периоды уже происходили, отметил Вахрушев. Во время последних оледенений, в частности Алтайского, которое произошло 20 тысяч лет назад, Гольфстрим прекращал свое существование.

Малый ледниковый период

Серьезную угрозу Гольфстриму несут тающие ледники Гренландии, продолжает Вахрушев. Холодная вода имеет большую плотность, чем теплая, и поэтому она не пропустит теплое течение. В результате поток может рассеяться или раствориться. В любом случае это приведет к так называемому малому ледниковому периоду, который уже случался в эпоху Средневековья и привел к многочисленным войнам, сказал он.
"Когда был малый ледниковый период, это была Столетняя война между Англией и Францией, а в России это было правление Бориса Годунова – Смутное время. Не было урожаев, снег лежал чуть ли не все лето, происходили многочисленные голодные бунты", - рассказывает профессор.
В современном мире изменение в системе ключевых океанических течений также может привести к разрухе в сельском хозяйстве Северной и Западной Европы, и как следствие – к большим экономическим потрясениям и голоду.

Как изменение Гольфстрима может повлиять на Крым

В России изменение Гольфстрима, вероятнее всего, может привести к потеплению климата: из умеренно холодного он превратится в умеренно теплый, а если эта тенденция продлится долго, то климат станет пустынным.
"У нас все климатические пояса сдвинутся на север. Появятся новые территории произрастания пшеницы или, пофантазируем, виноградники начнут выращивать выше Белгородской области", - предполагает Борис Вахрушев.
В Крыму в этом случае на несколько градусов повысится среднегодовая температура, отметил ученый, что может привести к самым разным последствиям.
"Агрономы говорят, что когда в период цветения держится температура буквально на один градус выше, чем обычно, то некоторые культуры вдруг неожиданно начинают давать большую урожайность. Это хорошо. Но при условии, что потепление не продлится долго", - считает Борис Вахрушев.
Климат - сбалансированная географическая система, которая сейчас из-за вмешательства человека "разбалансировалась", подчеркнул ученый. Если не принять срочных мер и не начать относиться к мировому балансу с уважением, катастрофа может произойти уже при жизни нынешнего поколения людей.
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