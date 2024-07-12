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Чем грозит Крыму глобальное потепление - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Чем грозит Крыму глобальное потепление
Чем грозит Крыму глобальное потепление - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Чем грозит Крыму глобальное потепление
В связи с глобальным потеплением Крыму грозит не столько повышение температуры, которое происходит постепенно и к которому привыкнут, сколько катастрофические... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T07:25
2024-07-12T07:25
игорь вахрушев
радио "спутник в крыму"
экология
климат
крым
новости крыма
мнения
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В связи с глобальным потеплением Крыму грозит не столько повышение температуры, которое происходит постепенно и к которому привыкнут, сколько катастрофические атмосферные явления, которые будут активизировать и прочие процессы, например геоморфологические – оползни и обвалы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По словам Вахрушева, глобальные климатические процессы, безусловно, влияют на характер погоды, но говорить о смене климата пока преждевременно.В 2015 году на Парижской конференции по климату было утверждено, что повышение температур по всему миру составляет 1,5 градуса, и это явный маркер для человечества, что мы движемся в глобальную систему потепления, добавил Вахрушев.Однако опасность, в частности для Крыма, представляют не высокие температуры, а температурные перепады и сопутствующие им явления. "Если повысится у нас температура на 1,5 градуса, да, станет жарче в Крыму, может продлиться курортный сезон. Но мы к этому приспособимся. А вот глобальные катастрофические природные, атмосферные явления, которые будут активизировать и другие явления – геоморфологические процессы: оползни, обвалы и прочее, – вот это более опасно", – сказал Вахрушев.Резкие перепады погоды способны повлечь за собой появление ураганов и катастрофических ливней, отмечает он. Наблюдать, как эти процессы уже начинают давать о себе знать, можно по тому, какие аномальные ливневые осадки."Это звенья одной цепи, и они неизбежны. Мы столкнемся и в нынешнем году с такими аномальными явлениями. В осадках, может быть, ветреной погоде, других климатических показателях", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Жарче с каждым днем: воздух в Крыму на неделе прогреется до +40 Пятый класс пожарной опасности объявлен в трех районах Крыма Если хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы
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игорь вахрушев, экология, климат, крым, новости крыма, мнения, кфу (крымский федеральный университет)
Чем грозит Крыму глобальное потепление

В связи с глобальным потеплением Крым ожидают аномальные природные явления – ученый

07:25 12.07.2024
 
© Depositphotos.com ParabolStudioГлобальное потепление. Коллаж
Глобальное потепление. Коллаж - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Depositphotos.com ParabolStudio
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В связи с глобальным потеплением Крыму грозит не столько повышение температуры, которое происходит постепенно и к которому привыкнут, сколько катастрофические атмосферные явления, которые будут активизировать и прочие процессы, например геоморфологические – оползни и обвалы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
По словам Вахрушева, глобальные климатические процессы, безусловно, влияют на характер погоды, но говорить о смене климата пока преждевременно.

"Климатологи давали прогнозы, что 2024 год будет жарким по всему земному шару. Может быть о том, что произошло смогут четко судить только в 2025 году, когда подведут все итоги наблюдений, статистику и так далее", – отметил ученый.

В 2015 году на Парижской конференции по климату было утверждено, что повышение температур по всему миру составляет 1,5 градуса, и это явный маркер для человечества, что мы движемся в глобальную систему потепления, добавил Вахрушев.
Однако опасность, в частности для Крыма, представляют не высокие температуры, а температурные перепады и сопутствующие им явления.
"Если повысится у нас температура на 1,5 градуса, да, станет жарче в Крыму, может продлиться курортный сезон. Но мы к этому приспособимся. А вот глобальные катастрофические природные, атмосферные явления, которые будут активизировать и другие явления – геоморфологические процессы: оползни, обвалы и прочее, – вот это более опасно", – сказал Вахрушев.
Резкие перепады погоды способны повлечь за собой появление ураганов и катастрофических ливней, отмечает он. Наблюдать, как эти процессы уже начинают давать о себе знать, можно по тому, какие аномальные ливневые осадки.
"Это звенья одной цепи, и они неизбежны. Мы столкнемся и в нынешнем году с такими аномальными явлениями. В осадках, может быть, ветреной погоде, других климатических показателях", – заключил эксперт.
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