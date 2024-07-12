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Чем грозит Крыму глобальное потепление

Чем грозит Крыму глобальное потепление - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Чем грозит Крыму глобальное потепление

В связи с глобальным потеплением Крыму грозит не столько повышение температуры, которое происходит постепенно и к которому привыкнут, сколько катастрофические... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T07:25

2024-07-12T07:25

2024-07-12T07:25

игорь вахрушев

радио "спутник в крыму"

экология

климат

крым

новости крыма

мнения

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В связи с глобальным потеплением Крыму грозит не столько повышение температуры, которое происходит постепенно и к которому привыкнут, сколько катастрофические атмосферные явления, которые будут активизировать и прочие процессы, например геоморфологические – оползни и обвалы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По словам Вахрушева, глобальные климатические процессы, безусловно, влияют на характер погоды, но говорить о смене климата пока преждевременно.В 2015 году на Парижской конференции по климату было утверждено, что повышение температур по всему миру составляет 1,5 градуса, и это явный маркер для человечества, что мы движемся в глобальную систему потепления, добавил Вахрушев.Однако опасность, в частности для Крыма, представляют не высокие температуры, а температурные перепады и сопутствующие им явления. "Если повысится у нас температура на 1,5 градуса, да, станет жарче в Крыму, может продлиться курортный сезон. Но мы к этому приспособимся. А вот глобальные катастрофические природные, атмосферные явления, которые будут активизировать и другие явления – геоморфологические процессы: оползни, обвалы и прочее, – вот это более опасно", – сказал Вахрушев.Резкие перепады погоды способны повлечь за собой появление ураганов и катастрофических ливней, отмечает он. Наблюдать, как эти процессы уже начинают давать о себе знать, можно по тому, какие аномальные ливневые осадки."Это звенья одной цепи, и они неизбежны. Мы столкнемся и в нынешнем году с такими аномальными явлениями. В осадках, может быть, ветреной погоде, других климатических показателях", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Жарче с каждым днем: воздух в Крыму на неделе прогреется до +40 Пятый класс пожарной опасности объявлен в трех районах Крыма Если хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь вахрушев, экология, климат, крым, новости крыма, мнения, кфу (крымский федеральный университет)