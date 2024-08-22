Встречаемся в Зурбагане: в Крыму стартовал гриновский фестиваль
В Феодосии стартовал гриновский фестиваль "Встречи в Зурбагане"
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко Дом-музей Александра Грина в Феодосии
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии стартовал ежегодный республиканский фестиваль искусств "Встречи в Зурбагане". Фестиваль проходит в городе уже в 19-й раз, в этом году он посвящен 100-летию переезда Александра Грина в Феодосию. Об этом сообщили в администрации города.
Фестиваль искусств в доме-музее Александра Степановича Грина с нетерпением ждут не только жители Феодосии, но и гости города, отметили в пресс-службе администрации.
"В этом году одним из ярких событий фестиваля стал концерт, объединивший творческие коллективы города, преподавателей и учащихся Феодосийской детской музыкальной школы № 1, учащихся средней специальной школы города Сочи "Сириус" и Центральной музыкальной школы исполнительского искусства города Москвы", – говорится в Telegram-канале администрации.
Юные музыканты исполнили для собравшихся классические произведения, поразив зрителей своим мастерством и творческим порывом.
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