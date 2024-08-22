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Встречаемся в Зурбагане: в Крыму стартовал гриновский фестиваль - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Встречаемся в Зурбагане: в Крыму стартовал гриновский фестиваль
Встречаемся в Зурбагане: в Крыму стартовал гриновский фестиваль - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Встречаемся в Зурбагане: в Крыму стартовал гриновский фестиваль
В Феодосии стартовал ежегодный республиканский фестиваль искусств "Встречи в Зурбагане". Фестиваль проходит в городе уже в 19-й раз, в этом году он посвящен... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T22:16
2024-08-22T22:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии стартовал ежегодный республиканский фестиваль искусств "Встречи в Зурбагане". Фестиваль проходит в городе уже в 19-й раз, в этом году он посвящен 100-летию переезда Александра Грина в Феодосию. Об этом сообщили в администрации города.Фестиваль искусств в доме-музее Александра Степановича Грина с нетерпением ждут не только жители Феодосии, но и гости города, отметили в пресс-службе администрации.Юные музыканты исполнили для собравшихся классические произведения, поразив зрителей своим мастерством и творческим порывом.По статистике Книжной палаты Российской Федерации, самым издаваемым автором в 2023 году стал Ф. М. Достоевский, который "обошел" по количеству изданий и объему тиражей прошлогоднего лидера – Стивена Кинга.А в Крыму впервые за последние 50 лет издали книгу классика белорусской литературы Максима Богдановича, который проходил лечение в Ялте и похоронен там. Сборник его стихов вышел в переводе на русский и украинский языки.Читайте также на РИА Новости Крым:Умберто Эко вместо Пушкина: из ЕГЭ исключили "золото" русской литературыУчастники СВО писали в Крыму песни о любви к РодинеВ Крыму за фантастику наградили детей из разных регионов России
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крым, феодосия, новости крыма, александр грин, культура
Встречаемся в Зурбагане: в Крыму стартовал гриновский фестиваль

В Феодосии стартовал гриновский фестиваль "Встречи в Зурбагане"

22:16 22.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко Дом-музей Александра Грина в Феодосии
Дом-музей Александра Грина в Феодосии - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии стартовал ежегодный республиканский фестиваль искусств "Встречи в Зурбагане". Фестиваль проходит в городе уже в 19-й раз, в этом году он посвящен 100-летию переезда Александра Грина в Феодосию. Об этом сообщили в администрации города.
Фестиваль искусств в доме-музее Александра Степановича Грина с нетерпением ждут не только жители Феодосии, но и гости города, отметили в пресс-службе администрации.

"В этом году одним из ярких событий фестиваля стал концерт, объединивший творческие коллективы города, преподавателей и учащихся Феодосийской детской музыкальной школы № 1, учащихся средней специальной школы города Сочи "Сириус" и Центральной музыкальной школы исполнительского искусства города Москвы", – говорится в Telegram-канале администрации.

Юные музыканты исполнили для собравшихся классические произведения, поразив зрителей своим мастерством и творческим порывом.
По статистике Книжной палаты Российской Федерации, самым издаваемым автором в 2023 году стал Ф. М. Достоевский, который "обошел" по количеству изданий и объему тиражей прошлогоднего лидера – Стивена Кинга.
А в Крыму впервые за последние 50 лет издали книгу классика белорусской литературы Максима Богдановича, который проходил лечение в Ялте и похоронен там. Сборник его стихов вышел в переводе на русский и украинский языки.
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