https://crimea.ria.ru/20240822/vstrechaemsya-v-zurbagane-v-krymu-startoval-grinovskiy-festival-1139811687.html

Встречаемся в Зурбагане: в Крыму стартовал гриновский фестиваль

Встречаемся в Зурбагане: в Крыму стартовал гриновский фестиваль - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Встречаемся в Зурбагане: в Крыму стартовал гриновский фестиваль

В Феодосии стартовал ежегодный республиканский фестиваль искусств "Встречи в Зурбагане". Фестиваль проходит в городе уже в 19-й раз, в этом году он посвящен... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T22:16

2024-08-22T22:16

2024-08-22T22:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии стартовал ежегодный республиканский фестиваль искусств "Встречи в Зурбагане". Фестиваль проходит в городе уже в 19-й раз, в этом году он посвящен 100-летию переезда Александра Грина в Феодосию. Об этом сообщили в администрации города.Фестиваль искусств в доме-музее Александра Степановича Грина с нетерпением ждут не только жители Феодосии, но и гости города, отметили в пресс-службе администрации.Юные музыканты исполнили для собравшихся классические произведения, поразив зрителей своим мастерством и творческим порывом.По статистике Книжной палаты Российской Федерации, самым издаваемым автором в 2023 году стал Ф. М. Достоевский, который "обошел" по количеству изданий и объему тиражей прошлогоднего лидера – Стивена Кинга.А в Крыму впервые за последние 50 лет издали книгу классика белорусской литературы Максима Богдановича, который проходил лечение в Ялте и похоронен там. Сборник его стихов вышел в переводе на русский и украинский языки.Читайте также на РИА Новости Крым:Умберто Эко вместо Пушкина: из ЕГЭ исключили "золото" русской литературыУчастники СВО писали в Крыму песни о любви к РодинеВ Крыму за фантастику наградили детей из разных регионов России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, новости крыма, александр грин, культура