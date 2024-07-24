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Участники СВО писали в Крыму песни о любви к Родине
Участники СВО писали в Крыму песни о любви к Родине - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Участники СВО писали в Крыму песни о любви к Родине
Участники программы #СВОяМУЗЫКА в Академии творческих индустрий "Меганом" создали 20 музыкальных композиций, лучшие из которых будут выпущены в свет. Об этом... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T20:03
2024-07-24T20:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Участники программы #СВОяМУЗЫКА в Академии творческих индустрий "Меганом" создали 20 музыкальных композиций, лучшие из которых будут выпущены в свет. Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера "Таврида.АРТ".Участниками программы стали Дмитрий Воронин и его супруга Ольга из Симферополя. Дмитрий участвовал в специальной военной операции на Украине, и увлечение музыкой пришло к нему на передовой.Стихи под названием "Скажите спасибо солдату" были написаны после общения с вдовой погибшего товарища. ""Поверьте, солдату очень важно, чтобы ему просто сказали "спасибо", - заявил Дмитрий Воронин. - Эта песня от лица матери, жены, сестры, дочери. На программе мы исполнили ее вместе с моей супругой".Кроме песен, он пишет рассказы. Некоторые из них вошли в сборник, составленный известным писателем Захаром Прилепиным и изданный при поддержке фонда "Защитники Отечества".Среди участников программы "#СВОяМУЗЫКА" были также музыканты из Луганской и Донецкой народных республик, Москвы и Московской области, Ростовской, Нижегородской и Тульской областей, а также из Республики Коми.Ранее сообщалось, что с 26 по 28 июля на мысе Меганом под Судаком пройдет Фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ". Он соберет более 55 nsczx молодых творцов, а также жителей Крыма и гостей из 89 регионов страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Филиал арт-кластера "Таврида" откроется в Херсонской областиТочка притяжения творческой молодежи: как строился арт-кластер "Таврида" В Крым прибыла делегация молодежи из 21 страны: что покажут гостям
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крым, патриотическое воспитание, музыка, таврида.арт, общество, герои сво, дмитрий воронин, новости, новости крыма
Участники СВО писали в Крыму песни о любви к Родине
Ветеран СВО из Симферополя принял участие в проекте #СВОяМУЗЫКА на "Таврида.АРТ"
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Участники программы #СВОяМУЗЫКА в Академии творческих индустрий "Меганом" создали 20 музыкальных композиций, лучшие из которых будут выпущены в свет. Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера "Таврида.АРТ".
"Более 30 авторов-исполнителей из разных регионов страны, среди которых были участники и очевидцы специальной военной операции, на протяжении недели работали над созданием произведений на тему патриотизма, традиционных ценностей, служения Родине. В результате музыканты создали около 20 треков", - говорится в сообщении.
Участниками программы стали Дмитрий Воронин и его супруга Ольга из Симферополя. Дмитрий участвовал в специальной военной операции на Украине, и увлечение музыкой пришло к нему на передовой.
"Я — не профессиональный музыкант, скорее самоучка. Там, в окопах, были написаны несколько стихотворений, из которых впоследствии родились песни. Композиция, с которой я приехал на программу, также была поначалу стихотворением", - рассказал он.
Стихи под названием "Скажите спасибо солдату" были написаны после общения с вдовой погибшего товарища. "
"Поверьте, солдату очень важно, чтобы ему просто сказали "спасибо", - заявил Дмитрий Воронин. - Эта песня от лица матери, жены, сестры, дочери. На программе мы исполнили ее вместе с моей супругой".
Кроме песен, он пишет рассказы. Некоторые из них вошли в сборник, составленный известным писателем Захаром Прилепиным и изданный при поддержке фонда "Защитники Отечества".
Среди участников программы "#СВОяМУЗЫКА" были также музыканты из Луганской и Донецкой народных республик, Москвы и Московской области, Ростовской, Нижегородской и Тульской областей, а также из Республики Коми.
Ранее сообщалось, что с 26 по 28 июля на мысе Меганом под Судаком пройдет
Фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ". Он соберет более 55 nsczx молодых творцов, а также жителей Крыма и гостей из 89 регионов страны.
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