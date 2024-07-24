https://crimea.ria.ru/20240724/uchastniki-svo-pisali-v-krymu-pesni-o-lyubvi-k-rodine-1139106337.html

Участники СВО писали в Крыму песни о любви к Родине

Участники СВО писали в Крыму песни о любви к Родине - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Участники СВО писали в Крыму песни о любви к Родине

Участники программы #СВОяМУЗЫКА в Академии творческих индустрий "Меганом" создали 20 музыкальных композиций, лучшие из которых будут выпущены в свет. Об этом... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T20:03

2024-07-24T20:03

2024-07-24T20:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Участники программы #СВОяМУЗЫКА в Академии творческих индустрий "Меганом" создали 20 музыкальных композиций, лучшие из которых будут выпущены в свет. Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера "Таврида.АРТ".Участниками программы стали Дмитрий Воронин и его супруга Ольга из Симферополя. Дмитрий участвовал в специальной военной операции на Украине, и увлечение музыкой пришло к нему на передовой.Стихи под названием "Скажите спасибо солдату" были написаны после общения с вдовой погибшего товарища. ""Поверьте, солдату очень важно, чтобы ему просто сказали "спасибо", - заявил Дмитрий Воронин. - Эта песня от лица матери, жены, сестры, дочери. На программе мы исполнили ее вместе с моей супругой".Кроме песен, он пишет рассказы. Некоторые из них вошли в сборник, составленный известным писателем Захаром Прилепиным и изданный при поддержке фонда "Защитники Отечества".Среди участников программы "#СВОяМУЗЫКА" были также музыканты из Луганской и Донецкой народных республик, Москвы и Московской области, Ростовской, Нижегородской и Тульской областей, а также из Республики Коми.Ранее сообщалось, что с 26 по 28 июля на мысе Меганом под Судаком пройдет Фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ". Он соберет более 55 nsczx молодых творцов, а также жителей Крыма и гостей из 89 регионов страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Филиал арт-кластера "Таврида" откроется в Херсонской областиТочка притяжения творческой молодежи: как строился арт-кластер "Таврида" В Крым прибыла делегация молодежи из 21 страны: что покажут гостям

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, патриотическое воспитание, музыка, таврида.арт, общество, герои сво, дмитрий воронин, новости, новости крыма