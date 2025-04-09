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Снежный шторм возвращается в Крым - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Снежный шторм возвращается в Крым
Снежный шторм возвращается в Крым - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Снежный шторм возвращается в Крым
В Крыму в четверг, пятницу и субботу снова ожидается ухудшение погодных условий - на полуостров обрушатся сильные дожди со снегом и ветром. Об этом сообщил в... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T10:47
2025-04-09T10:49
радио "спутник в крыму"
андрей павлюченко
гу мчс рф по республике крым
штормовое предупреждение
погода в крыму
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в четверг, пятницу и субботу снова ожидается ухудшение погодных условий - на полуостров обрушатся сильные дожди со снегом и ветром. Об этом сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко."На сегодня уже готовятся материалы по выпуску нового штормового предупреждения: 10, 11,12 апреля, несмотря на то, что всем уже хочется весны, мы прогнозируем снова ухудшение погодных условий", - сказал Павлюченко."Нам нужно до понедельника продержаться в этой ситуации и быть подготовленными", - констатировал представитель МЧС.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, предупреждают спасатели. Возможны подтопления территорий, падение слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрывы линий электропередач.В этой связи рекомендуется исключить выход в горы и лес, не выходить на берега и набережные, и воздержаться от выхода в море и во внутренние водоемы, уделить внимание состоянию ливнестоков, водителям при невозможности ограничить выезд. Особое внимание спасатели просят уделить безопасности детей и пожилых людей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбег в 13 градусов: чего ждать от погоды в Крыму в средуКак непогода в Крыму отразится на урожае фруктов - минсельхозСнег и мороз в Крыму: обстановка на дорогах полуострова
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РИА Новости Крым
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андрей павлюченко, гу мчс рф по республике крым, штормовое предупреждение, погода в крыму, крым, новости крыма
Снежный шторм возвращается в Крым

В Крыму с 10 по 12 апреля пройдут дожди с мокрым снегом и сильным ветром - МЧС

10:47 09.04.2025 (обновлено: 10:49 09.04.2025)
 
© РИА НовостиСнег с дождем в Москве
Снег с дождем в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в четверг, пятницу и субботу снова ожидается ухудшение погодных условий - на полуостров обрушатся сильные дожди со снегом и ветром. Об этом сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.
"На сегодня уже готовятся материалы по выпуску нового штормового предупреждения: 10, 11,12 апреля, несмотря на то, что всем уже хочется весны, мы прогнозируем снова ухудшение погодных условий", - сказал Павлюченко.
Он уточнил, что в указанные даты на полуострове ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, ветер, возможно, гололед.
"Нам нужно до понедельника продержаться в этой ситуации и быть подготовленными", - констатировал представитель МЧС.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, предупреждают спасатели. Возможны подтопления территорий, падение слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрывы линий электропередач.
В этой связи рекомендуется исключить выход в горы и лес, не выходить на берега и набережные, и воздержаться от выхода в море и во внутренние водоемы, уделить внимание состоянию ливнестоков, водителям при невозможности ограничить выезд. Особое внимание спасатели просят уделить безопасности детей и пожилых людей.
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