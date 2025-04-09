https://crimea.ria.ru/20250409/razbeg-v-13-gradusov-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-sredu-1145516919.html

Разбег в 13 градусов: чего ждать от погоды в Крыму в среду

Разбег в 13 градусов: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Разбег в 13 градусов: чего ждать от погоды в Крыму в среду

В среду в Крыму ожидаются ночные заморозки, а в течение дня температура повысится на 13 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T00:01

2025-04-09T00:01

2025-04-09T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145527171_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_63991ec3190c70e036fba937f4b6a792.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидаются ночные заморозки, а в течение дня температура повысится на 13 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью на почве и в воздухе заморозки -1…3, днем +6...8.В Севастополе переменная облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +7...9.На побережье будет дождливо. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов тепла, днем поднимутся до +8.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250407/kak-nepogoda-v-krymu-otrazitsya-na-urozhae-fruktov---minselkhoz-1145494679.html

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма