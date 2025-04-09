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Разбег в 13 градусов: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Разбег в 13 градусов: чего ждать от погоды в Крыму в среду
Разбег в 13 градусов: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Разбег в 13 градусов: чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду в Крыму ожидаются ночные заморозки, а в течение дня температура повысится на 13 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.04.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидаются ночные заморозки, а в течение дня температура повысится на 13 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью на почве и в воздухе заморозки -1…3, днем +6...8.В Севастополе переменная облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +7...9.На побережье будет дождливо. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов тепла, днем поднимутся до +8.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Разбег в 13 градусов: чего ждать от погоды в Крыму в среду

В Крыму в среду ожидаются ночные заморозки и до 9 градусов тепла днем

00:01 09.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег на цветах магнолии в Крыму в апреле
Снег на цветах магнолии в Крыму в апреле - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидаются ночные заморозки, а в течение дня температура повысится на 13 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Погодные условия в Крыму будут определяться восточной периферией антициклона. Ночью без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица, днем местами дождь, мокрый снег, в горах снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…+3, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -4, днем +4…9, в горах ночью и днем 0…-5", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью на почве и в воздухе заморозки -1…3, днем +6...8.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +7...9.
На побережье будет дождливо. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов тепла, днем поднимутся до +8.
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Заголовок открываемого материала
00:01Разбег в 13 градусов: чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 9 апреля
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