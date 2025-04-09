https://crimea.ria.ru/20250409/razbeg-v-13-gradusov-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-sredu-1145516919.html
Разбег в 13 градусов: чего ждать от погоды в Крыму в среду
Разбег в 13 градусов: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Разбег в 13 градусов: чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду в Крыму ожидаются ночные заморозки, а в течение дня температура повысится на 13 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T00:01
2025-04-09T00:01
2025-04-09T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145527171_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_63991ec3190c70e036fba937f4b6a792.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидаются ночные заморозки, а в течение дня температура повысится на 13 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью на почве и в воздухе заморозки -1…3, днем +6...8.В Севастополе переменная облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +7...9.На побережье будет дождливо. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов тепла, днем поднимутся до +8.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250407/kak-nepogoda-v-krymu-otrazitsya-na-urozhae-fruktov---minselkhoz-1145494679.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145527171_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d5849c3a65b27e63438ba12327d0de24.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
Разбег в 13 градусов: чего ждать от погоды в Крыму в среду
В Крыму в среду ожидаются ночные заморозки и до 9 градусов тепла днем
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидаются ночные заморозки, а в течение дня температура повысится на 13 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Погодные условия в Крыму будут определяться восточной периферией антициклона. Ночью без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица, днем местами дождь, мокрый снег, в горах снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…+3, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -4, днем +4…9, в горах ночью и днем 0…-5", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью на почве и в воздухе заморозки -1…3, днем +6...8.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +7...9.
На побережье будет дождливо. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов тепла, днем поднимутся до +8.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.