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Снег и мороз в Крыму: обстановка на дорогах полуострова
Снег и мороз в Крыму: обстановка на дорогах полуострова - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Снег и мороз в Крыму: обстановка на дорогах полуострова
В Крыму из-за непогоды десятки спецмашин обрабатывают и проверяют дорожное покрытие на дорогах полуострова. Об утром во вторник этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T07:27
2025-04-08T07:27
2025-04-08T07:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Крыму из-за непогоды десятки спецмашин обрабатывают и проверяют дорожное покрытие на дорогах полуострова. Об утром во вторник этом сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор".По данным Крымавтодора, самая низкая температура на Ангарском перевале, в районе Шапки Партизан, до -2 градусов. Там идет мелкий снег, дорожное покрытие обработанное.В Белогорске, Симферополе, ГРЭС температура воздуха составляет 0 градусов, без осадков. Однако покрытие влажное, обработанное.Без осадков и на дорогах Красноперекопска и Бахчисарая. Там температура воздуха составляет +1 градус, без осадков.Температура в Судаке +3 градуса, Грушевке +1 градус, без осадков, покрытие влажное, обработанное. Местами влажно в Алуште. Температура воздуха +2 градуса, без осадков, дорожное покрытие обработано.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 8 градусов мороза в горах - прогноз погоды на 8 апреляСнегопад в Крыму: коммунальщики в состоянии повышенной готовностиДевять сел Джанкойского района останутся без света 8 апреля
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Снег и мороз в Крыму: обстановка на дорогах полуострова
На дорогах Крыма из-за непогоды спецмашины обрабатывают и проверяют дорожное покрытие
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Крыму из-за непогоды десятки спецмашин обрабатывают и проверяют дорожное покрытие на дорогах полуострова. Об утром во вторник этом сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор".
"На дежурстве 43 единицы техники, ведем постоянный мониторинг. Тем не менее, водители, будьте внимательны на дорогах", – рассказали на предприятии.
По данным Крымавтодора, самая низкая температура на Ангарском перевале, в районе Шапки Партизан, до -2 градусов. Там идет мелкий снег, дорожное покрытие обработанное.
В Белогорске, Симферополе, ГРЭС температура воздуха составляет 0 градусов, без осадков. Однако покрытие влажное, обработанное.
Без осадков и на дорогах Красноперекопска и Бахчисарая. Там температура воздуха составляет +1 градус, без осадков.
Температура в Судаке +3 градуса, Грушевке +1 градус, без осадков, покрытие влажное, обработанное. Местами влажно в Алуште. Температура воздуха +2 градуса, без осадков, дорожное покрытие обработано.
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