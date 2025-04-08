Рейтинг@Mail.ru
Снег и мороз в Крыму: обстановка на дорогах полуострова - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250408/sneg-i-moroz-v-krymu-obstanovka-na-dorogakh-poluostrova-1145503153.html
Снег и мороз в Крыму: обстановка на дорогах полуострова
Снег и мороз в Крыму: обстановка на дорогах полуострова - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Снег и мороз в Крыму: обстановка на дорогах полуострова
В Крыму из-за непогоды десятки спецмашин обрабатывают и проверяют дорожное покрытие на дорогах полуострова. Об утром во вторник этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T07:27
2025-04-08T07:27
новости крыма
крым
дороги крыма
погода в крыму
крымская погода
дорожное движение
крымавтодор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145502820_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_238b5725d419d1e1d88ac88f473effc6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Крыму из-за непогоды десятки спецмашин обрабатывают и проверяют дорожное покрытие на дорогах полуострова. Об утром во вторник этом сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор".По данным Крымавтодора, самая низкая температура на Ангарском перевале, в районе Шапки Партизан, до -2 градусов. Там идет мелкий снег, дорожное покрытие обработанное.В Белогорске, Симферополе, ГРЭС температура воздуха составляет 0 градусов, без осадков. Однако покрытие влажное, обработанное.Без осадков и на дорогах Красноперекопска и Бахчисарая. Там температура воздуха составляет +1 градус, без осадков.Температура в Судаке +3 градуса, Грушевке +1 градус, без осадков, покрытие влажное, обработанное. Местами влажно в Алуште. Температура воздуха +2 градуса, без осадков, дорожное покрытие обработано.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 8 градусов мороза в горах - прогноз погоды на 8 апреляСнегопад в Крыму: коммунальщики в состоянии повышенной готовностиДевять сел Джанкойского района останутся без света 8 апреля
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145502820_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9d6d1f23b3a6a40d685ab686f6ae888d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, дороги крыма, погода в крыму, крымская погода, дорожное движение, крымавтодор
Снег и мороз в Крыму: обстановка на дорогах полуострова

На дорогах Крыма из-за непогоды спецмашины обрабатывают и проверяют дорожное покрытие

07:27 08.04.2025
 
© КрымавтодорСнегоуборочная техника
Снегоуборочная техника
© Крымавтодор
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Крыму из-за непогоды десятки спецмашин обрабатывают и проверяют дорожное покрытие на дорогах полуострова. Об утром во вторник этом сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор".

"На дежурстве 43 единицы техники, ведем постоянный мониторинг. Тем не менее, водители, будьте внимательны на дорогах", – рассказали на предприятии.

По данным Крымавтодора, самая низкая температура на Ангарском перевале, в районе Шапки Партизан, до -2 градусов. Там идет мелкий снег, дорожное покрытие обработанное.
В Белогорске, Симферополе, ГРЭС температура воздуха составляет 0 градусов, без осадков. Однако покрытие влажное, обработанное.
Без осадков и на дорогах Красноперекопска и Бахчисарая. Там температура воздуха составляет +1 градус, без осадков.
Температура в Судаке +3 градуса, Грушевке +1 градус, без осадков, покрытие влажное, обработанное. Местами влажно в Алуште. Температура воздуха +2 градуса, без осадков, дорожное покрытие обработано.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму 8 градусов мороза в горах - прогноз погоды на 8 апреля
Снегопад в Крыму: коммунальщики в состоянии повышенной готовности
Девять сел Джанкойского района останутся без света 8 апреля
 
Новости КрымаКрымДороги КрымаПогода в КрымуКрымская погодаДорожное движениеКрымавтодор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:52Стабильно на спад: заболеваемость ОРВИ и гриппом в России падает
08:46Героизм и подвиг: 81 год назад началась Крымская наступательная операция
08:11Первичный и вторичный рынок недвижимости в Крыму: что с ценами
07:43В Евпатории из-за аварии снижено давление подачи воды в город
07:27Снег и мороз в Крыму: обстановка на дорогах полуострова
07:1223 беспилотника ВСУ атаковали ночью две области в России
06:37Девять сел Джанкойского района останутся без света 8 апреля
06:02Кондо-отели в Крыму: что надо знать о новом тренде рынка недвижимости
00:01В Крыму 8 градусов мороза в горах - прогноз погоды на 8 апреля
00:00Какой сегодня праздник: 8 апреля
23:17Трамп рассказал о перспективе решения украинского конфликта
22:33Кремль о прекращении огня и контрмеры ЕС против США - главное за день
21:45Севастополец перевозил в багажнике "семерки" 300 кг краденого мяса
21:22Снегопад в Крыму: коммунальщики в состоянии повышенной готовности
21:17Больше 20 улиц в селах Симферопольского района останутся без света
20:31Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - что обсудили главы стран
20:23Не мог остаться в стороне: Керчь простилась с героем спецоперации
19:37Парад тюльпанов в Никитском ботсаду – переживут ли цветы непогоду
19:18У Европы в конфликте на Украине появилась новая цель – мнение
18:34ЕС вводит ответные контрмеры против Вашингтона: названы даты
Лента новостейМолния