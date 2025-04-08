https://crimea.ria.ru/20250408/sneg-i-moroz-v-krymu-obstanovka-na-dorogakh-poluostrova-1145503153.html

Снег и мороз в Крыму: обстановка на дорогах полуострова

Снег и мороз в Крыму: обстановка на дорогах полуострова - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Снег и мороз в Крыму: обстановка на дорогах полуострова

В Крыму из-за непогоды десятки спецмашин обрабатывают и проверяют дорожное покрытие на дорогах полуострова. Об утром во вторник этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T07:27

2025-04-08T07:27

2025-04-08T07:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Крыму из-за непогоды десятки спецмашин обрабатывают и проверяют дорожное покрытие на дорогах полуострова. Об утром во вторник этом сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор".По данным Крымавтодора, самая низкая температура на Ангарском перевале, в районе Шапки Партизан, до -2 градусов. Там идет мелкий снег, дорожное покрытие обработанное.В Белогорске, Симферополе, ГРЭС температура воздуха составляет 0 градусов, без осадков. Однако покрытие влажное, обработанное.Без осадков и на дорогах Красноперекопска и Бахчисарая. Там температура воздуха составляет +1 градус, без осадков.Температура в Судаке +3 градуса, Грушевке +1 градус, без осадков, покрытие влажное, обработанное. Местами влажно в Алуште. Температура воздуха +2 градуса, без осадков, дорожное покрытие обработано.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 8 градусов мороза в горах - прогноз погоды на 8 апреляСнегопад в Крыму: коммунальщики в состоянии повышенной готовностиДевять сел Джанкойского района останутся без света 8 апреля

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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